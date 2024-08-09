Katalonya Özerk Bölgesi'nin Eski Lideri Puigdemont İspanya'dan Kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Katalonya Özerk Bölgesi'nin Eski Lideri Puigdemont İspanya'dan Kaçtı

Katalonya özerk bölgesinin eski lideri Carles Puigdemont, hakkındaki tutuklama kararına rağmen İspanya'dan kaçtı. Puigdemont'un Belçika'ya dönmek üzere yolda olduğu açıklandı.

09.08.2024 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katalonya özerk bölgesinin eski lideri Carles Puigdemont, hakkındaki tutuklama kararına rağmen 7 yıl sonra döndüğü İspanya'dan bir kez daha kaçtı.

İspanya'da 2017'de yasa dışı bir şekilde bağımsızlık referandumu düzenledikten sonra Belçika'ya kaçan Katalonya özerk bölgesinin eski lideri Carles Puigdemont, hakkındaki tutuklama kararına rağmen 7 yıl sonra döndüğü Barcelona'da polisin geniş çaplı arama çalışmalarına rağmen yakalanamadı. Puigdemont'un partisi Katalonya için Birlik'in genel sekreteri Jordi Turull yaptığı açıklamada, dün Katalan parlamentosu yakınındaki Arc de Triomf anıtında dönüşü için düzenlenen etkinlikte destekçilerine hitap ettikten sonra ortadan kaybolan Katalan liderin Belçika'ya dönmek üzere yolda olduğunu duyurdu. Jordi Turull, Puigdemont'un 7 yıldır yaşadığı Waterloo kasabasındaki evine ulaşıp ulaşmadığını bilmediğini söyleyerek, "O, İspanya'ya tutuklanmak için değil, siyasi haklarını kullanmak için geldi" dedi. Turull, Puigdemont'un başlangıçta Katalonya'nın yeni liderini seçmek için bölge parlamentosunda yapılacak oylamaya katılmayı planladığını, güvenlik endişeleri nedeniyle miting alanından parlamentoya yürümek yerine bir arabaya bindiğini, daha sonra parlamentoya girmesine izin verilmeyeceğini düşünerek kısa sürede ayrılmaya karar verdiğini aktardı.

Turull, 2018-2021 yılları arasında bağımsızlık referandumu nedeniyle isyan, isyana teşvik ve zimmete para geçirme suçlamalarıyla hapis yatmış, ancak İspanya hükümeti tarafından affedilmişti. Turull Haziran 2022'den bu yana Puigdemont'u ayrılıkçı partisinin genel sekreteri olarak görev yapıyor.

Katalan lider hemen tutuklanmamıştı

Polisten yapılan açıklamada, ilk başta "kamu düzenini bozabileceği" gerekçesiyle Puigdemont'u tutuklamak için baskın yapmaktan kaçınıldığı ifade edildi. Polislerin daha sonra Puigdemont'un bindiği aracı durdurmaya çalıştığı, ancak başaramadığı aktarıldı.

Hakkında tutuklama kararı olan Katalan lider, destekçilerine hitap etmişti

Dün Barselona'da coşkuyla karşılanan Puigdemont, destekçilerine hitap ettiği konuşmasında bağımsızlık hareketini yeniden canlandırmayı hedeflediğini belirterek, "Bugün hala burada olduğumuzu hatırlatmaya geldim. Yaşasın Katalonya" ifadelerini kullanmıştı. Bayrak sallayan destekçileri de Katalonya'nın İspanya'dan ayrılması yönünde sloganlar atmış, Puigdemont kısa süren konuşmasının ardından kürsüden inerek aracına binip ortadan kaybolmuştu. Aşırı sağcı Vox partisinden Ignacio Garriga, hakkında "zimmete para geçirme" suçlamasından tutuklama kararı bulunan Puigdemont'un destekçilerine hitap etmesine tepki göstererek, "Neden henüz tutuklanmadığını anlamıyoruz" demişti. Ortadan kaybolan Katalan liderin yakalanması için polis harekete geçmiş, şehrin giriş-çıkışları kontrol altına alınmıştı.

Af yasasından faydalanamıyor

Puigdemont, Katalonya'da 2017'de yasa dışı şekilde düzenlenen bağımsızlık referandumunun ardından tutuklanma korkusuyla İspanya'dan Belçika'ya kaçmıştı. İspanya parlamentosu, geçtiğimiz Mayıs ayında 2017'deki bağımsızlık referandumunda yer alan Katalan yetkililer için af yasası çıkarırken, Yüksek Mahkeme 1 Temmuz'da söz konusu yasanın Puigdemont'a uygulanamayacağına karar vermişti. - BARSELONA

Kaynak: İHA

barselona, Belçika, İspanya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Katalonya Özerk Bölgesi'nin Eski Lideri Puigdemont İspanya'dan Kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:50 Canlı anlatım Kıran kırana maçta 2. gol geldi Canlı anlatım! Kıran kırana maçta 2. gol geldi
20:34 Brezilya’da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
19:45 Erdoğan’dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir Erdoğan'dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir
19:39 Sadece Yozgat ve İngiltere’de var Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı Sadece Yozgat ve İngiltere'de var! Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı
19:21 İsrail suikastlara devam ediyor Hamas’ın üst düzey ismine füzeli saldırı İsrail suikastlara devam ediyor! Hamas'ın üst düzey ismine füzeli saldırı
11:20 Ankara’daki kazayla ilgili kahreden detay Ölenlerden 5’i aynı ailedenmiş Ankara'daki kazayla ilgili kahreden detay! Ölenlerden 5'i aynı ailedenmiş
11:19 Endonezya’da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü Endonezya'da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 22:53:18. #1.11#
SON DAKİKA: Katalonya Özerk Bölgesi'nin Eski Lideri Puigdemont İspanya'dan Kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement