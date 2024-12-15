Katar, Şam Büyükelçiliğini Açmak İçin Heyet Gönderdi

Katar, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şam Büyükelçiliğini açmak üzere Suriye'ye heyet gönderdi.
Katar, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şam Büyükelçiliğini açmak üzere harekete geçti. Katar Dışişleri Bakanlığı, Temmuz 2011'den bu yana kapalı olan Şam Büyükelçiliğini açmak üzere bir heyetin Suriye'ye gönderildiğini bildirdi. Bakanlık, heyetin Suriye'nin geçici hükümetiyle yaptığı görüşmede güvenliğin sağlanması için Suriye halkına desteğini yinelediğini belirtti. - DOHA
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