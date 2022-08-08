Gazeteciye saldıran Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'den ihraç mı ediliyor? Gültekin Uysal açıkladı - Son Dakika
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Gazeteciye saldıran Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'den ihraç mı ediliyor? Gültekin Uysal açıkladı

08.08.2022 23:51

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı televizyon programında tartıştığı gazeteciye korumasıyla birlikte saldırmıştı. Enginyurt'un partisinden ihraç edilip edilmeyeceğiyle ilgili soruyu cevaplayan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, şu anda böyle bir sürecin olmadığını belirtti.

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, geçtiğimiz cumartesi günü katıldığı televizyon programında gazeteci Latif Şimşek'le tartıştı. Programın araya girmesinin ardından ise Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen kişi, Şimşek'e saldırdı. Bu anlar anbean kaydedilirken, Enginyurt ve korumasına her kesimden tepki geldi. Olayın ardından Cemal Enginyurt'un dosyası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yetkisizlik gerekçesiyle Ankara'ya gönderilirken, koruması da tutuklandı.

İHRAÇ KONUSU GÜNDEME GELDİ

Darp olayının ardından Cemal Enginyurt'un partisinden ihraç edilip edilmeyeceği ise merak konusu oldu. Bu soruyu Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal bizzat yanıtladı. Medyablok'ta yer alan habere göre, "Cemal Enginyurt hakkında ihraç süreci başlatılacak mı?" sorusunun yöneltildiği Uysal, "Hayır, böyle bir sürecimiz yok" yanıtı verdi.

"ANLAMAYA ÇALIŞIYORUZ, DEĞERLENDİRME YAPARIZ"

Uysal, "Yapılan hareketin arkasında mısınız?" sorusunu ise, "Soru bir defa soru değil. Anlamaya çalışıyoruz, değerlendirme yaparız" diye cevapladı.

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DP'li Cemal Enginyurt ve koruması tarafından darbedilen gazeteci Latif Şimşek: Böyle bir şeyi ilk defa yaşadım DP'li Cemal Enginyurt ve koruması tarafından darbedilen gazeteci Latif Şimşek: Böyle bir şeyi ilk defa yaşadım DP'li Enginyurt'tan televizyon programındaki darp olayına ilişkin özür açıklaması Açıklaması DP'li Enginyurt'tan televizyon programındaki darp olayına ilişkin özür açıklaması Açıklaması

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Son Dakika Politika Gazeteciye saldıran Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'den ihraç mı ediliyor? Gültekin Uysal açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazeteciye saldıran Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'den ihraç mı ediliyor? Gültekin Uysal açıkladı - Son Dakika
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