Katz, İran konusunda çatışma iddialarını yalanladı, seçim öncesi İran'a saldırı yok - Son Dakika
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Katz, İran konusunda çatışma iddialarını yalanladı, seçim öncesi İran'a saldırı yok

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İsrail Dışişleri Bakanı Katz, İran konusunda ordu ile siyasi kademe arasında görüş ayrılığı ve Netanyahu ile Genelkurmay Başkanı Zamir arasında çatışma iddialarını yalanladı. Katz, seçim öncesi İran'a saldırı niyeti olmadığını, İran saldırırsa güçlü karşılık verileceğini söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, "İran meselesi konusunda siyasi kademe ile İsrail ordusu arasında görüş ayrılıkları olduğuna dair haberler tamamen asılsız ve yanlış. İsrail'in kendi ülkesindeki seçimlerden önce İran'a karşı bir saldırı başlatma niyetinin olmadığını kesin bir dille ifade ediyorum" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İsrail'in Channel 12 kanalındaki İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu ile İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir arasında İran konusunda "benzeri görülmemiş bir çatışma" yaşandığını öne süren haberi reddetti. Katz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran meselesi konusunda siyasi kademe ile İsrail ordusu arasında görüş ayrılıkları olduğuna dair haberler tamamen asılsız ve yanlış. İsrail'in kendi ülkesindeki seçimlerden önce İran'a karşı bir saldırı başlatma niyetinin olmadığını kesin bir dille ifade ediyorum. Nitekim İran'ın İsrail'e saldırması durumunda buna çok güçlü bir şekilde karşılık vereceğimizi açıkça belirtmiştik. Konuyla ilgili çıkan tüm haberler ise tamamen asılsızdır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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