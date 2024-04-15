Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün\'e eski başkan İbrahim Sarıcaoğlu\'ndan hayırlı olsun ziyareti

Politika

Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün'e, eski başkan İbrahim Sarıcaoğlu hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak başkanlık mührünü teslim etti.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Kavak Belediye Başkanı seçilen Şerif Ün'e eski Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ve AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Sarıcaoğlu başkanlık mührünü Başkan Ün'e teslim ederek görevinde başarılar diledi.

"Bu bir hizmet yarışıdır"

Başkan Ün, ziyarette yaptığı konuşmada başkanlık mührünü Kavak halkı adına aldığını belirterek eski başkan Sarıcaoğlu'na bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Ün, "Unutulmasın. Bugün biz, yarın bir başkası olacaktır. Bu bir hizmet yarışıdır. Sağ olsun, var olsun. Biz herkesin belediye başkanı olacağız, kimseyi ayırmayacağız tüm Kavak halkını kucaklayacağız" dedi.

"Siyasi geçmişi bir kenara bıraktık"

Yerel yönetimlerde vatandaşa hizmet kavramının önemine vurgu yapan Başkan Ün, belediye projelerinin devamlılığına dikkat çekti. Ün, Kavak'ta siyasi geçmişin bir kenara bırakılarak hizmet odaklı bir anlayışın benimsendiğini, vatandaşların ilçe ve köylere acil şekilde hizmet beklediğini ifade etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Yeniden Refah Partisi ve AK Parti'nin ilçe teşkilatı yöneticileri ile belediye meclis üyeleri hazır bulundu. Konuşmaların ardından Başkan Ün, Sarıcaoğluna plaket takdim etti. - SAMSUN