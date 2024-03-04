Kavak Belediyesi, Çalışan Kadınlar İçin Kreş Projesi Başlatıyor

Politika

Kavak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Sarıcaoğlu, "Çalışan kadınlarımız için çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir kreş yapacağız" dedi.

Kavak'ta çalışma hayatına atılan kadın sayısının arttığına dikkat çeken Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, çalışan ailelere kreş sözü müjdesi verdi. Sarıcaoğlu, "Çocuklar mutlu ise anneleri de mutlu oluyor. O nedenle çok kısa bir sürede projemizi hayata geçirerek hizmete sunacağız. Çalışan annelerimizin yükünü ne kadar hafifletirsek kendimizi o kadar huzurlu ve mutlu hissedeceğiz" diye konuştu.

Özellikle ilçede son yıllarda yoğun şekilde çalışan bayanların çocuklarını düşünerek, önemli bir ihtiyacı karşılamak amacıyla kreş kararı aldıklarını ifade eden Sarıcaoğlu, böylece ailelerin çocuklarını güvenle emanet ederek huzur içinde işlerine gidebileceklerini söyledi.

Sarıcaoğlu, "Kreş ile ilgili çalışmalarımız çok kısa sürede başlayacak. Modern ve donanımlı kreş uzun süredir üstünde durduğumuz bir proje. İlçemizde işsizliğin belini büktüğümüzden bu yana ailelerimizden almış olduğumuz talepler genelde bu yönde oldu. Çocuklarını emanet edebilecekleri güvenilir bir ortam hepimizin en büyük arzusu. Kısa süre içerisinde temel atma törenimize de tüm hemşerilerimizi bekliyorum" şeklinde konuştu.

Kavak halkının taleplerinin kendileri için bir proje olduğunu vurgulayan Sarıcaoğlu şunları söyledi:

"Kavak'ta yaptığımız veya yapacağımız tüm çalışmalarda halkımızın görüş ve önerilerini alıyoruz. Biz bu yola çıkarken Kavak'ı birlikte yöneteceğiz sözü verdik. Tüm çalışmalarımıza vatandaşlarımız ile birlikte karar veriyoruz. Kreş projemize de vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda karar verildi. Halkımızın neye ihtiyacı varsa o bizim projemizdir. İlçemizde yaklaşık 2 bin civarı çalışan bayanımız var. Bu bayanlarımızın da en büyük talebi çocuklarının güvenli bir ortamda bırakabilmek. Her çocuğumuz ve her ailemiz bizim için değerli ve kıymetli. Hep birlikte modern ve yaşanılabilir bir Kavak için çalışmaya devam edeceğiz." - SAMSUN