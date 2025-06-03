Kavak Belediyesi\'nde Usulsüzlükler İddiası: AK Parti Suç Duyurusunda Bulunacak

AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır, Kavak Belediye Meclisi Denetim Komisyonu'nun hazırladığı raporda belediye işleyişine dair ciddi usulsüzlüklerin tespit edildiğini ileri sürerek, "İçişleri Bakanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Parti binasında basın toplantısı düzenleyen İlçe Başkanı Onur Bakır, Kavak Belediye Meclisi'nde oluşturulan denetim komisyonunda, Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) komisyon başkanı ve başkan yardımcısı ile AK Parti'den bir üyenin yer aldığını hatırlatarak, üç üyeden oluşan komisyonun titiz çalışmaları sonucu belediyedeki bazı uygulamaların denetim raporuna yansıdığını ifade etti. Raporda, YRP'li belediyeyle ilgili yer alan bazı tespitleri paylaşan Bakır, "Belediye kaynakları ve bütçesinin amacına uygun kullanılmadığı, yasal prosedürlere uyulmadan harcamalar yapıldığı ve belediye hizmetlerinde liyakat dışı uygulamalara başvurulduğu açık şekilde belirtilmiştir" dedi.

Denetim raporunda dikkat çeken örneklerden biri olarak, belediyeye 20 Mayıs 2024'te başkan yardımcısı olarak alınan emekli bir polis memurunun yaklaşık 3,5 ay fiilen çalışmadan 4 Eylül 2024'te işten ayrıldığı halde maaş ve SGK primlerinin ödendiğini belirten Bakır, "Bu kişi ikinci kez emekli edilerek hem belediyemize hem de Hazine ve Maliye Bakanlığına zarar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bir diğer usulsüzlüğün ise ilçenin merkez mahallelerinden geçen Asar Deresi'nin temizliği ve taş yükleme işiyle ilgili olduğunu belirten Bakır, "Ekskavatör kiralaması yapılarak doğrudan temin yoluyla bir firmaya verilen iş karşılığında 4 ayrı fatura kesilmiş ve toplam 1 milyon 218 bin 500 TL ödeme yapılmıştır. Komisyon üyeleri bu işlemin doğrudan temin sınırını aştığını tespit etmiştir" diye konuştu.

Bakır ayrıca, belediye bünyesinde resmi görevi bulunmayan kişilerin evraklara müdahale etmesinin ve denetim yapmasının da usule aykırı olduğunun altını çizdi.

İlçe Başkanı Onur Bakır, "AK Parti grubu olarak bu tespitler doğrultusunda İçişleri Bakanlığına suç duyurusunda bulunacağız. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına da dilekçemizi vererek sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" açıklamasında bulundu. - SAMSUN