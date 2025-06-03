Kavak Belediyesi'nde Usulsüzlükler İddiası: AK Parti Suç Duyurusunda Bulunacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kavak Belediyesi'nde Usulsüzlükler İddiası: AK Parti Suç Duyurusunda Bulunacak

Kavak Belediyesi\'nde Usulsüzlükler İddiası: AK Parti Suç Duyurusunda Bulunacak
03.06.2025 15:54  Güncelleme: 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır, kavak belediyesinin işleyişinde ciddi usulsüzlüklerin tespit edildiğini belirterek, İçişleri Bakanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapılacağını açıkladı. Denetim raporunda yer alan bulgular arasında bütçe usulsüzlükleri ve liyakat dışı uygulamalar yer almakta.

AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır, Kavak Belediye Meclisi Denetim Komisyonu'nun hazırladığı raporda belediye işleyişine dair ciddi usulsüzlüklerin tespit edildiğini ileri sürerek, "İçişleri Bakanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Parti binasında basın toplantısı düzenleyen İlçe Başkanı Onur Bakır, Kavak Belediye Meclisi'nde oluşturulan denetim komisyonunda, Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) komisyon başkanı ve başkan yardımcısı ile AK Parti'den bir üyenin yer aldığını hatırlatarak, üç üyeden oluşan komisyonun titiz çalışmaları sonucu belediyedeki bazı uygulamaların denetim raporuna yansıdığını ifade etti. Raporda, YRP'li belediyeyle ilgili yer alan bazı tespitleri paylaşan Bakır, "Belediye kaynakları ve bütçesinin amacına uygun kullanılmadığı, yasal prosedürlere uyulmadan harcamalar yapıldığı ve belediye hizmetlerinde liyakat dışı uygulamalara başvurulduğu açık şekilde belirtilmiştir" dedi.

Denetim raporunda dikkat çeken örneklerden biri olarak, belediyeye 20 Mayıs 2024'te başkan yardımcısı olarak alınan emekli bir polis memurunun yaklaşık 3,5 ay fiilen çalışmadan 4 Eylül 2024'te işten ayrıldığı halde maaş ve SGK primlerinin ödendiğini belirten Bakır, "Bu kişi ikinci kez emekli edilerek hem belediyemize hem de Hazine ve Maliye Bakanlığına zarar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bir diğer usulsüzlüğün ise ilçenin merkez mahallelerinden geçen Asar Deresi'nin temizliği ve taş yükleme işiyle ilgili olduğunu belirten Bakır, "Ekskavatör kiralaması yapılarak doğrudan temin yoluyla bir firmaya verilen iş karşılığında 4 ayrı fatura kesilmiş ve toplam 1 milyon 218 bin 500 TL ödeme yapılmıştır. Komisyon üyeleri bu işlemin doğrudan temin sınırını aştığını tespit etmiştir" diye konuştu.

Bakır ayrıca, belediye bünyesinde resmi görevi bulunmayan kişilerin evraklara müdahale etmesinin ve denetim yapmasının da usule aykırı olduğunun altını çizdi.

İlçe Başkanı Onur Bakır, "AK Parti grubu olarak bu tespitler doğrultusunda İçişleri Bakanlığına suç duyurusunda bulunacağız. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına da dilekçemizi vererek sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" açıklamasında bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

AK Parti, Belediye, Politika, Ekonomi, Hukuk, Kavak, Son Dakika

Son Dakika Politika Kavak Belediyesi'nde Usulsüzlükler İddiası: AK Parti Suç Duyurusunda Bulunacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

23:10
Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
22:12
’’YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma’’ iddiası
''YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma'' iddiası
21:44
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:03
Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
08:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:41
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı İbre tersine döndü
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
08:29
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
08:25
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 04:00:31. #7.13#
SON DAKİKA: Kavak Belediyesi'nde Usulsüzlükler İddiası: AK Parti Suç Duyurusunda Bulunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.