Kavuncu: Ermeni Soykırımı İfadesi Tutanaklardan Çıkarıldı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili sözlerinin TBMM tutanaklarından çıkarıldığını açıkladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazi Meclis çatısı altında Türk milletine parmak sallayıp, tarihimizi iftiralarla zan altında bırakan DEM Partili şahısla ilgili dilekçemizi bütün partilere ve TBMM Başkanına sunmuştuk. İlgili kişi ifadelerinden dolayı ceza almasa da söylediği sözler TBMM tutanaklarından çıkarıldı. Bu iftiraya ceza verilmemesi ayrı bir garabet. Biz Türk milletinin onuru için var gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.