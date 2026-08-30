Kaya\'dan Parti Değiştirenlere Sert Eleştiri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partiden ayrılarak başka partilere geçen belediye başkanları ve milletvekillerine yönelik, "Eğer siz bir siyasi partiden seçilmişseniz, o partiden ayrılabilirsiniz ama görevinizden de ayrılacaksınız. Çünkü sizi seçenler şahsınıza oy vermedi, partinize oy verdi" dedi.

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Edirne il başkanlığında CHP Parti Okulu eğitimleri kapsamında, il teşkilatıyla buluştu. Burada basın açıklaması yapan Kaya, partiden ayrılarak başka partilere geçen belediye başkanları ve milletvekillerine tepki gösterdi. Kaya, "12 Eylül ürünü olan 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu var. Bu kanun ne yazık ki 12 Eylül'den bu yana değiştirilmedi. Neden değiştirilmedi? Parti değiştirmelerine transferlerin yolu açılsın diye iktidarlar ne yazık ki bunu değiştirmedi. Biz bugüne kadar tek başımıza iktidar olamadık. İktidar olsak, bunu hemen değiştirmemiz gerekir. Eğer siz bir siyasi partiden seçilmişseniz, o partiden ayrılabilirsiniz. Ama görevinizden de ayrılacaksınız. Çünkü sizi seçenler şahsınıza oy vermedi, partinize oy verdi" dedi.

'ONAYLAMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Kaya, siyasi partiler yasasının değiştirilmesi gerektiğini belirterek, "Eğer siyasi ahlak, siyasi etik yasası ve 2820 Sayılı Siyasi Partiler Yasası değişse bu transferlerin hepsinin önü kapatılır. Bugün hangi partiden seçilmişse bir belediye başkanı ya da milletvekili, görevini de bırakarak partisini değiştirebilir. Görevini bırakmıyorsa seçmenin oyunu çalarak gitmiş demektir. Çalmak biliyorsunuz ahlaki bir davranış değildir. Siyaseten de bu hiç kabul edilemez. Fikrini değiştirebilirsin, düşünceni değiştirebilirsin. O zaman aldığın oyu helal ettirmek istiyorsan sana oy verenlere dönersin, dersin ki ben sizden oy aldım, parti adıyla aldım ama şimdi partiden ayrılıyorum. Buna onay verin desin. Eğer onay veriyorsa, olabilir. Ama onay vermiyorsa benim oyumu alıp kaçamazsın. Bırak makamı git o zaman. Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilip AKP'ye geçeceksin. ya da AKP'den seçilip, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçeceksin. Hangi parti olursa olsun, bir başka partiden seçilmişse diğer bir başka partiye geçiş asla doğru değil. Bunu onaylamak da mümkün değil" diye konuştu.

'ORTAK ADAY BELİRLENMESİ GEREK'

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için partilerin ortak aday belirlemesi gerektiğini kaydeden Kaya, "Cumhurbaşkanlığı seçimleri tek dereceli seçim. Yani 50 artı 1'i bulan seçimi kazanmış sayılıyor. Artık parlamento işlevsiz hale geldi. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülmediği müddetçe siyasi partilerin tek başına bu süreci götüremedikleri çok açık. Şu anda iktidarda kim var 25 yıldır? AKP. Tek başına mı giriyor seçimlere? Hayır, beş partiyle ittifak yapıyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi tek başına yüzde 50 artı 1'i bulsa bile; 'Bu ülkeyi tek başına ben yönetirim' dememesi gerekiyor. Ortak akılla bu rejimi değiştirme iradesi olan, bu rejimi fikri olan siyasal güçlerle, partilerle ortak belirlemesi gerekir. Hiçbir parti; 'Benim adayım bu, gelin bu adaya destek olun' açıklaması yapamaz. Çünkü şu andaki iktidarda olan parti bile bunu söylemiyorsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşımı da 'Ben adayımı belirledim, gelin siz de destek olun' diyemez. Ortak aday belirlenir, ortak hedefe kilitleniriz. Ana hedefiniz güçlendirilmiş parlamenter sistemdir. Kim bunu savunuyorsa onlarla birlikte yol yürürüz" ifadelerini kullandı.