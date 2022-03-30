Kaya düşmesi sonucu 4 kişinin öldüğü Vakfıkebir-Tonya yolunun yeniden projelendirilmesi için harekete geçildi - Son Dakika

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, geçtiğimiz günlerde yamaçtan kopan kaya parçasının seyir halindeki aracın üzerine düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği Vakfıkebir Tonya yolu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdi.

Yaptığı görüşmelerde 1970 yılında projesi hazırlanan Vakfıkebir-Tonya yolunun 3A standartları ile Karayolları Genel Müdürlüğü'nün en alt standartlarına sahip bir yol olduğunu hatırlatan Cora, yolun 1A standartlarına uygun olarak yeniden projelendirilmesi gerektiğini vurguladı. Milletvekili Cora, girişimlerin sonuç verdiğini ve yolla ilgili gerekli çalışmaların yazın yapılacağını duyurdu.

Salih Cora, "Vakfıkebir Tonya yolu üzerinde uzun zamandır böyle muhtelif kaya düşme olaylarına tanıklık yapıyoruz. Çoğu zaman 'ucuz atlatıldı' şeklindeki haberlerle yüreğimiz ferahlıyordu ama bu sefer yüreğimiz dağlandı. Yolun projesi 1970'li yıllarda hazırlanmış olup yapım aşaması çok uzun yıllar devam etmiştir. 1988 yılında da Necmettin Karaduman döneminde 3A standartlarına uygun olarak tamamlanmıştır. 1990 yılında bölgemizde meydana gelen sel sonucu yolun büyük bir bölümü hasar görünce tekrar yapılıp trafiğe açılmıştır. 2010 yılında ise bizim girişimlerimizle birlikte yolun üst kısmı BSK olarak yapılmış, yüksek standartlarda asfalt dökülmüştür.

Yolun standartları 3A yani karayollarının en alt standartlarındandır. Bu nedenle kazaların meydana geldiği bir güzergah haline dönüştü ve bundan da hicap duyuyoruz. Vakfıkebir Tonya arası 20 km'dir. Burada sadece 3-4 yerde maksimum 200 metre uzunluğunda sollama yapılacak yerler vardır. Geri kalan yerler viraj olarak değerlendirilmektedir. Aynı şekilde şevler çok dik olup taş düşmeleri meydana gelmektedir. Geçen yıl böyle olan yerleri Karayolları Genel Müdürümüzle görüşerek çelik ağlarla kapladık. Bu acı olayın meydana geldiği yerde de çelik ağlar olmasına rağmen gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen çok büyük bir kütle şeklinde taşın düşmesi sonucunda bu kaza meydana geldi" ifadelerini kullandı.

Tedbirlerin artırılması hususunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile görüştüğünü belirten Cora "Bize göre Vakfıkebir Tonya yolunun artık daha gelişmiş standartlara göre yapılmasının zamanı gelmiştir. Gerekli tedbirlerin alınması hususunda hem Karayolları Genel Müdürümüzle hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Yolun 1A standartlarına uygun bir şekilde tünelli geçişi de sağlayarak yeniden projelendirilip yapılması, bunun mümkün olmaması halinde ise tehlike arz eden alanların düzeltileceği yeni bir çalışmanın gerçekleştirilmesini talep ettik. Sayın Bakanımızın olumlu bir yaklaşımı söz konusu. İnşallah yaz ayından itibaren bu güzergah üzerinde kapsamlı bir çalışma yapılacak ve bu çalışma sonucunda da tehlike arz eden yerlerle alakalı yeni bir proje ortaya koyularak yolun standartları geliştirilecek" dedi. - TRABZON