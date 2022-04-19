Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Arif Karaman göreve başladı - Son Dakika
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Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Arif Karaman göreve başladı

19.04.2022 11:26
Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Arif Karaman göreve başladı

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Kaymakamlığına atanan eski Ayaş Kaymakamı Arif Karaman, bugün Diyarbakır'a gelerek göreve başladı.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Kaymakamlığına atanan eski Ayaş Kaymakamı Arif Karaman, bugün Diyarbakır'a gelerek göreve başladı.

Aynı zamanda Kayapınar İlçe Belediye Başkanvekilliği görevini de yürütecek olan Kaymakam Karaman, Kaymakamlık ve Kayapınar İlçe Belediyesi idarecileri, daire müdürleri tarafından karşılandı. Önce Kaymakamlık makamında İlçe kurum müdürleri ile bir araya gelen Kaymakam Karaman, daha sonra Kayapınar İlçe Belediyesine geçti. Belediye birim müdürleri tarafından kapıda karşılanan Kaymakam Karaman, makamında personellerle bir süre sohbet etti. - DİYARBAKIR

Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Arif Karaman göreve başladı
Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Arif Karaman göreve başladı
Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Arif Karaman göreve başladı
Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Arif Karaman göreve başladı

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Arif Karaman, Kayapınar, Hisarcık, Karaman, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Arif Karaman göreve başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Arif Karaman göreve başladı - Son Dakika
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