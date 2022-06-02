Kaymakam Aydoğan vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Kaymakam Aydoğan vatandaşlarla bir araya geldi

02.06.2022 13:05
Kaymakam Aydoğan vatandaşlarla bir araya geldi

Tunceli'nin Hozat İlçe Kaymakamı Melih Aydoğan, mahalle ve köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Tunceli'nin Hozat İlçe Kaymakamı Melih Aydoğan, mahalle ve köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Hozat Kaymakamı Melih Aydoğan mahalle ve köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. İlçeye bağlı İn ve Geçimli köylerini gezen Kaymakam Aydoğan, köylerde ve mahallelerde devam eden çalışmaları inceleyerek muhtarlardan bilgi aldı. Vatandaşlarla sohbet edip sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Aydoğan, sorunların çözümü için yetkililere talimat verdi. - TUNCELİ

Kaymakam Aydoğan vatandaşlarla bir araya geldi
Kaymakam Aydoğan vatandaşlarla bir araya geldi
Kaymakam Aydoğan vatandaşlarla bir araya geldi

YORUMLAR
500
Sandıklı'dan kısa kısa Sandıklı'dan kısa kısa Zabıta, kendisini darp ettiğini ileri sürdüğü kaymakamdan şikayetçi oldu Zabıta, kendisini darp ettiğini ileri sürdüğü kaymakamdan şikayetçi oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kaymakam Aydoğan vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika


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