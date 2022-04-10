Kaymakam Kurt ve Belediye Başkanı Dündar gazi ailesiyle iftar açtı - Son Dakika

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt ve Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, gazi ailesiyle iftar yaptı.

Çukurca ilçesinde gazi Ali Şen, Kaymakam Hasan Kurt ile Belediye Başkanı Ensar Dündar ve eşini iftar yemeğinde ağırladı. Her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da kendilerini yalnız bırakmayan Kaymakam Kurt ve Belediye Başkanı Dündar'a şükranlarını sunan Şen, devletin sıcak elini her zaman hissettiklerini söyledi. Sofrasını kurum amirleriyle bölüşmekten onur duyduğunu ifade eden Şen, kendilerine teşekkür etti.

Gazi ailesiyle sohbet eden Kaymakam Kurt ve Belediye Başkanı Dündar ise bu ince davetinden dolayı Şen ailesine teşekkür ederek, sağlıklı bir hayat temennisinde bulundular. - HAKKARİ