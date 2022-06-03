Kaymakam Tutkan, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Kaymakam Tutkan, vatandaşlarla bir araya geldi

03.06.2022 14:19
Kaymakam Tutkan, vatandaşlarla bir araya geldi

Tunceli'nin Nazımiye ilçe Kaymakamı Uğur Tutkan, köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Tunceli'nin Nazımiye ilçe Kaymakamı Uğur Tutkan, köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkan, Yukarı Doluca köyüne bağlı Kürekli mezrasını ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. İlçeye bağlı köy ve mezralarında yaşayan vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalarını sürdüren Kaymakam Tutkan, vatandaşların taleplerini dinleyerek muhabbet etti.

Vatandaşların sorunlarına gösterdiği hassasiyet ve ziyaret dolayısıyla yöre sakinleri Kaymakam Uğur Tutkan'a teşekkür etti. - TUNCELİ

Kaymakam Tutkan, vatandaşlarla bir araya geldi
Kaymakam Tutkan, vatandaşlarla bir araya geldi
Kaymakam Tutkan, vatandaşlarla bir araya geldi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hisarcık, Tunceli, Politika, Son Dakika

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