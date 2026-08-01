Kayseri’de 3 belediye meclis üyesi MHP’ye katıldı

Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi İlçe Başkanlığı'nın Olağan İlçe Kongresi'nde, Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi meclis üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı. Meclis üyelerine rozetleri MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından takıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Melikgazi İlçe Başkanlığı'nın Olağan İlçe Kongresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri Vahap Ekinci ile Abdullah Korkmaz ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin Demirel, MHP Melikgazi İlçe Başkanlığı'nın Olağan İlçe Kongresi'nde partiye katıldı. MHP'ye katılan üç meclis üyesinin rozetleri MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından takıldı.