Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "Referandumun sonucu siyasi yenilenmenin sembolü haline geldi"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinde dün yapılan referandumun ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Referandumun sonucu siyasi yenilenmenin sembolü haline geldi" dedi.

Kazakistan'da dün anayasada değişiklik için düzenlenen referandumda yüzde 77,18 evet oyunun çıkmasının ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ulusa seslendi. Dün ülkesinde önemli tarihi olay yaşandığını belirten Tokayev, "Ülkemiz gelişmenin yeni aşamasına geçti" dedi.

Vatandaşların büyük kısmının anayasal değişiklikleri desteklediğine işaret eden Tokayev, oy kullanma işleminin demokratik taleplere uygun yapıldığını ifade ederek, "Referandumun sonucu siyasi yenilenmenin açık sembolü haline geldi. Vatandaşlarımız büyük sorumluluk ve vatanseverliği sergiledi. Yeni ve adil Kazakistan'ı inşa etmekte birleştiğimizi gösterdik" dedi.

Anayasal değişikliklerin devletliğin temelini kökten değiştireceğini ve toplumun gelişmesine yeni ivme kazandıracağını kaydeden Tokayev, referanduma aktif katılımdan ve desteklerinden dolayı halkına teşekkür etti.

"Yenilenmiş anayasa temelinde tüm devlet kurumlarının işleyişi için daha etkin bir model oluşturacağız"

Anayasa'daki değişikliklerin reformların başlangıcı olduğuna dikkati çeken Tokayev, "Ülkemizin modernizasyonuna devam edeceğiz. Yenilenmiş anayasa temelinde tüm devlet kurumlarının işleyişi için daha etkin bir model oluşturacağız, aralarındaki kontrol ve denge mekanizmalarını güçlendireceğiz" dedi.

Emek, bilgi ve toplumsal katılımın ülkenin sürdürülebilir kalkınmasının ana etkenleri haline gelmesi gerektiğinin altını çizen Tokayev, "Ancak bu şekilde kendi kendine yeterli orta sınıfı ve verimli ekonomiyi oluşturabiliriz. Böyle bir ekonomi, adil gelir dağılımını, kaliteli iş yerlerinin oluşturulması, yaşam seviyesinin artmasını hedefleyecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, devlet kurumlarının tamamen iyileştirilmesi ve bürokrasiden arındırılmasıyla ilgili detaylı çalışmaların devam edeceğini söyleyerek, "Toplumun beklentilerini ve isteklerini karşılayan gelişmiş bir devlet inşa etmeliyiz" dedi.

Ülkenin ekonomik kaynaklarının dar bir grubun eline toplanmasını sağlayan mevzuatların gözden geçirmeleri gerektiğinin altını çizen Tokayev, kendi kararıyla yasadışı yurt dışına çıkarın paraların ülkeye geri getirilmesi ve yasadışı özelleştirilen aktifleriyle ilgili kurumlar arası komisyon oluşturulduğunu dile getirdi.

Tokayev, insan hak ve özgürlüklerini koruma sistemini geniş bir şekilde güçlendirilmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanının yakın akrabaları üst düzey devlet görevi yapamayacak

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ülkede ve yurtdışında kurulan toplam 10 bin 12 sandıkta sayım işlemleri sona erdiği ve 11 milyon 734 bin 642 seçmenden 7 milyon 986 bin 293'ünün oy kullandığı referanduma katılım oranı yüzde 68,06 olduğu belirtildi. Seçmenin yüzde 77,18'i anayasa değişikliklerine "evet" yanıtını verirken, yüzde 18,66'sı ise "hayır" dedi.

"Süper başkanlık" yönetim sisteminden "güçlü parlamentolu başkanlık" sistemine geçişi öngören anayasa değişikliklerine göre, cumhurbaşkanı görev süresi boyunca herhangi bir partiye üye olamayacak. Cumhurbaşkanının yakın akrabaları üst düzey devlet görevi ve yarı kamu sektöründe yöneticilik yapamayacak. Anayasa Mahkemesi başkanı ve hakimler, Yüksek Mahkeme Başkanı ve hakimler, Merkez Seçim Komisyonu başkanı ve üyeleri, Yüksek Denetim Odası başkanı ve üyeleri, kolluk kuvvetleri, askeri personel, milli güvenlik kurumu çalışanlarının siyasi partilere ve sendikalara üyeliği yasaklanacak.,

(Aliia Raimbekova/İHA)