Kazaksitan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly: "Birileri hala yarayı kaşımaya devam ediyor" - Son Dakika

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, "Kazakistan halkı yaralarını sarmaya çalışıyor. Ama birileri hala yarayı kaşımaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Büyükelçisi Saparbekuly sosyal medya hesabından Kazaksitan'daki protesto gösterilerine ilişkin açıklama yaptı. Büyük bir felaketin atlatıldığının altını çizen Saparbekuly, "Belki bu günlerde hala dünya gündemi Kazakistan olarak devam edebilir olabilirdi. Çok şükür atlattık. #Kazakistan halkı yaralarını sarmaya çalışıyor. Ama birileri hala yarayı kaşımaya devam ediyor" açıklamasında bulundu. - ANKARA