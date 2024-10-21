KDP, IKBY Seçimlerinde Birinci Oldu - Son Dakika
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Politika

KDP, IKBY Seçimlerinde Birinci Oldu

Mesut Barzani liderliğindeki KDP, IKBY'de yapılan seçimlerde en çok oyu alarak birinci parti oldu.

21.10.2024 20:44
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Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) düzenlenen parlamento seçimlerinde Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin en çok oyu alan parti olduğunu açıkladı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yaklaşık 2 senedir ertelenen genel seçimlerin yapılmasının ardından Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, resmi olmayan ilk sonuçları açıkladı. Komiserlik, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) seçimlerde en çok çok oyu alarak birinci parti olduğunu belirtti. Irak'ın eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin oğlu liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYP) ikinci sırada, KYB'nin rakibi Yeni Nesil Hareketi ise üçüncü sırada yer aldı. Seçimlere katılım oranının yüzde 72 olduğu belirtildi.

Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi 345 bin 822 oy, Kürdistan Yurtseverler Birliği 110 bin 353 oy, Yeni Nesil Hareketi 103 bin 684 oy, Kürdistan İslam Birliği 24 bin 065 oy, Kürdistan Adalet Topluluğu 20 bin 191 oy, Ulusal Tavır Akımı 16 bin 736 oy, Halk Cephesi 9 bin 735 oy, (Hristiyan kota) Rami Nuri Audiş 6 bin 752 oy ve (Türkmen kota) Muna Nebi Nadir 3 bin 664 oy aldı.

Duhok'ta Kürdistan Demokrat Partisi 400 bin 603 oy, Yeni Nesil Hareketi 46 bin 444 oy, Kürdistan İslam Birliği 42 bin 447 oy, Kürdistan Yurtseverler Birliği 28 bin 445 oy, Ulusal Tavır Akımı 8 bin 410 oy, Kürdistan Adalet Topluluğu 3 bin 677 oy ve (Hristiyan kota) James Hasdo Hido 5 bin 22 oy aldı.

Süleymaniye'de Kürdistan Yurtseverler Birliği 256 bin 813 oy, Yeni Nesil Hareketi 136 bin 131 oy, Kürdistan Demokrat Partisi 57 bin 832 oy, Kürdistan İslam Birliği 42 bin 622 oy, Kürdistan Adalet Topluluğu 36 bin 627 oy, Ulusal Tavır Akımı 29 bin 346 oy, Halk Cephesi 20 bin 300 oy, Değişim Hareketi (Goran) 9 bin 721 oy, (Hristiyan kota) Dana Amanj 5 bin 133 oy ve (Türkmen kota) Necdet Nuri Nadir 5 bin 17 oy aldı.

Halepçe'de Kürdistan Yurtseverler Birliği 12 bin 530 oy, Kürdistan İslam Birliği 7 bin 847 oy, Kürdistan Demokrat Partisi 4 bin 940 oy, Yeni Nesil Hareketi 4 bin 723 oy ve Kürdistan Adalet Topluluğu 4 bin 382 oy aldı.

Açıklanan sonuçlara göre parlamentodaki 100 sandalyeden en az 40'ını Kürdistan Demokrat Partisi'nin, en az 20'sini Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin, 15'ten fazla sandalyeyi ise Yeni Nesil Hareketi'nin kazanması bekleniyor. - ERBİL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika KDP, IKBY Seçimlerinde Birinci Oldu - Son Dakika

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