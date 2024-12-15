Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, Sosyal Medya Videolarıyla İlgili Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Politika

Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, Sosyal Medya Videolarıyla İlgili Açıklama Yaptı

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, sosyal medyada dolaşan bir videonun kesilerek paylaşıldığını belirterek, bu durumun yanlış anlaşıldığını ifade etti. Eleştirileri saygıyla karşıladığını ancak yapılan algı çalışmalarına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

15.12.2024 22:15
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Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, kendisi hakkında sosyal medyada yayınlanan videonun başı kesilerek verildiğini söyleyerek, "Bazı çevrelerin başı sonu belli olmayan videolarla yaptığı algı çalışmasının da farkındayım. Onların bu uğraşlarına katkı sunmamak ve onlara bu fırsatı vermemek adına daha dikkatli davranmaya ayrıca özen göstereceğim" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, geçtiğimiz gün Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen halk gününde bir uzman çavuşun çocuğuyla konuşmasının yer aldığı videoya ilişkin açıklama yaptı. Özarslan, sosyal medyada dolaşıma çıkan videodan üzüntü duyduğunu ve olayın çarptırılarak anlatıldığını belirtti. Yayınlanan videonun başının kırpıldığını, kırpılan yerden videonun yanlış anlaşıldığını ifade eden Özarslan, "Konuşmamızın başında kahraman askerimizin evladına, babasının vatan, millet ve bayrak sevdalısı bir yiğit olduğunu, onun rüşvet almayacağını, hırsızlık yapmayacağını ve bu değerlere her zaman sadakatle bağlı kalacağını ifade etmiştim. Yayınlanan video, bu konuşmanın devamıdır" diye konuştu.

"Bu meşguliyet ve yanlış anlaşılmadan dolayı tüm kamuoyundan özür diliyorum"

Kendisini video nedeniyle eleştiren vatandaşları saygıyla karşıladığını ama yaptıkları işler yerine bu olayla gündeme geldiğine üzüldüğünü söyleyen Özarslan, "Amacım ve niyetim bu olduğu halde halis ve safi duygularla bizleri eleştiren vatandaşlarımızın eleştirilerini saygıyla karşılıyor, Keçiören'de yaptığımız onlarca güzel hizmet ve örnek belediyecilik uygulamaları varken böyle bir konuyla gündeme gelmekten dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Bu meşguliyet ve yanlış anlaşılmadan dolayı tüm kamuoyundan özür diliyorum" açıklamasında bulundu.

Bazı çevrelerce kendisi hakkında algı çalışması yapıldığını söyleyen Özarslan, bundan sonra bu gibi olayların yaşanmaması için daha fazla özen göstereceğini kaydetti. Özarslan, "Bazı çevrelerin başı sonu belli olmayan videolarla yaptığı algı çalışmasının da farkındayım. Onların bu uğraşlarına katkı sunmamak ve onlara bu fırsatı vermemek adına daha dikkatli davranmaya ayrıca özen göstereceğim. Ayrıca 'tarafsız' olduğuna inandığımız bazı gazetecilerin de bizleri arayarak, işin doğrusunu dinleyip bunun ardından paylaşım yapmalarını beklerdim. Keçiören'imiz güzel projelerle, örnek çalışmalarla ve şeffaf belediyecilik uygulamalarıyla anılmaya devam edecektir" dedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan çocuğun babası ise, "Video 3-4 gündür sayfada vardı ama bu şekilde gündemde değildi. Nasıl olduysa bugün gündeme videonun bazı yerleri kırpılarak farklı bir şekilde geldi. Videoyu izleyen herkese söylüyorum şu anda; video asla öyle değil. Burada hem başkanın hem de bizim hakkımıza giriyorlar" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, Sosyal Medya Videolarıyla İlgili Açıklama Yaptı - Son Dakika

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