Keçiören Belediyesi\'nden Türk bayrağına yapılan saldırıya tepki

Keçiören Belediyesi, Türk bayrağına gerçekleştirilen saldırıya tepki olarak belediye hizmet araçlarını Türk bayraklarıyla donatarak ilçe genelinde konvoy düzenledi.

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıya karşı Keçiören Belediyesi anlamlı bir duruş sergileyerek tepki gösterdi. Belediye hizmet araçları Türk bayraklarıyla donatılarak, ilçe genelinde konvoy düzenlendi. Cadde ve sokaklarda belediyeye ait araçlar Türk bayrağıyla ilerlerken, vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Yapılan konvoyla Türk bayrağının milletin ortak değeri olduğu ve bu değere yönelik hiçbir saldırının karşılıksız kalmayacağı mesajı verildi.

"Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, sosyal medya hesabından Türk bayrağı görseli paylaşarak, "Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder" dedi. Başkan Özarslan, Türk bayrağına yönelik her türlü saldırının karşısında olduklarını ve milli değerlere sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti. - ANKARA