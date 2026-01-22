Keçiören Belediyesi'nden Türk bayrağına yapılan saldırıya tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Keçiören Belediyesi'nden Türk bayrağına yapılan saldırıya tepki

Keçiören Belediyesi\'nden Türk bayrağına yapılan saldırıya tepki
22.01.2026 20:35  Güncelleme: 20:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören Belediyesi, Mardin'de Türk bayrağına yapılan saldırıya tepki olarak düzenlediği konvoyda, belediye hizmet araçlarını Türk bayraklarıyla donatarak ilçe genelinde milli birlik mesajı verdi.

Keçiören Belediyesi, Türk bayrağına gerçekleştirilen saldırıya tepki olarak belediye hizmet araçlarını Türk bayraklarıyla donatarak ilçe genelinde konvoy düzenledi.

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıya karşı Keçiören Belediyesi anlamlı bir duruş sergileyerek tepki gösterdi. Belediye hizmet araçları Türk bayraklarıyla donatılarak, ilçe genelinde konvoy düzenlendi. Cadde ve sokaklarda belediyeye ait araçlar Türk bayrağıyla ilerlerken, vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Yapılan konvoyla Türk bayrağının milletin ortak değeri olduğu ve bu değere yönelik hiçbir saldırının karşılıksız kalmayacağı mesajı verildi.

"Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, sosyal medya hesabından Türk bayrağı görseli paylaşarak, "Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder" dedi. Başkan Özarslan, Türk bayrağına yönelik her türlü saldırının karşısında olduklarını ve milli değerlere sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Mardin, Son Dakika

Son Dakika Politika Keçiören Belediyesi'nden Türk bayrağına yapılan saldırıya tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kağıthane’deki kanlı pusunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Kağıthane'deki kanlı pusunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
ABD, İran’a saldıracak iddiası İsrail ordusu yüksek alarma geçti ABD, İran'a saldıracak iddiası! İsrail ordusu yüksek alarma geçti
’’Mutluyuz’’ diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu ''Mutluyuz'' diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
Trump “Grönland konusunda anlaştık“ dedi, Putin adaya fiyat biçti Trump "Grönland konusunda anlaştık" dedi, Putin adaya fiyat biçti
Trump, Toyota CEO’su ile yaşadığı diyaloğu anlattı Trump, Toyota CEO'su ile yaşadığı diyaloğu anlattı
Diego Simeone’den Galatasaray’ın son anlarda yakaladığı pozisyonla ilgili itiraf Diego Simeone'den Galatasaray'ın son anlarda yakaladığı pozisyonla ilgili itiraf

21:26
Sebastian Szymanski Fenerbahçe’ye veda etti
Sebastian Szymanski Fenerbahçe'ye veda etti
20:49
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
20:29
Sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisine Sedat Peker’den yardım
Sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisine Sedat Peker'den yardım
19:40
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
19:33
Bilal Erdoğan’dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
18:39
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 21:33:26. #7.11#
SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi'nden Türk bayrağına yapılan saldırıya tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.