Keir Starmer, Başbakanlık ve İşçi Partisi Liderliğinden İstifa Etti

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başbakanlık ve İşçi Partisi liderliğinden istifa ettiğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bugün Downing Street'te basın toplantısı düzenledi. Kürsüye gelişi sırasında dakikalarca alkışlanan Starmer, konuşmasına hükümetteki icraatlarını savunarak başladı ve İşçi Partisi'nin ekonomi, ücretler, yatırım, altyapı, Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) ve işçi hakları alanlarındaki başarılarını vurguladı. "Daha güçlü bir ekonomi, rakiplerimizden daha hızlı ilerleyen bir ekonomi; iktidara geldiğimizden bu yana her ay enflasyondan daha hızlı artan ücretler" diyen Starmer, "Güvence altına alınan yatırımlar, inşa edilen altyapı, kemer sıkma politikasına son verilmesi, NHS bekleme listelerinde son 17 yılın en hızlı düşüşü ve bir nesildir işçi ve kiracı haklarında görülen en büyük iyileşme" ifadelerini kullandı.

İşçi Partisi liderliğinden de istifa etti

Düzenlediği basın toplantısında başbakanlık görevinden istifa kararı aldığını duyuran Starmer, İşçi Partisi liderliğinden de istifa ettiğini ve kararını krala bildirdiğini söyledi. İşçi Partisi Ulusal Yürütme Komitesi'nden halefini seçme sürecini başlatmasını istediğini belirten Starmer, adaylık başvurularının 9 Temmuz'da başlayacağını sözlerine ekledi. Starmer, İşçi Partisi'nin artık kendisini, partiyi bir sonraki genel seçime taşıyacak doğru kişi olarak görmediğini kabul ettiğini kaydederek partisi içinden gelen kararı dinlediğini ve bunu "olgunlukla" kabul ettiğini belirtti.

Eylül ayında parlamentonun yeniden toplanmasından önce yeni bir liderin göreve başlayacağını kaydeden Starmer, o zamana kadar başbakanlık görevini sürdüreceğini belirtti.

Starmer, görevden ayrıldıktan ayrıldıktan sonra "en önemli göreve" daha fazla zaman ayıracağını belirterek "İyi ve kötü günlerimde yanımda bir kaya gibi duran muhteşem eşim Vic'e, elimden geldiğince en iyi koca olmak. ve benim gurur ve neşe kaynağım olan güzel çocuklarıma elimden gelen en iyi baba olmak" diyerek görevden ayrıldıktan sonra ailesine vakit ayıracağını dile getirdi.

Trump duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın istifa edeceğini ifade ederek, "Göç ve enerji gibi iki çok önemli konuda ciddi şekilde başarısız oldu. Kendisine başarılar diliyorum" demişti. - LONDRA