Kemal Kılıçdaroğlu Giresun'da: Bu ülkenin fındık üreticisi kazanacak - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu Giresun'da: Bu ülkenin fındık üreticisi kazanacak

06.09.2022 16:12

Giresun'a giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Önce benim milletim kazanacak. Bu ülkenin fındık üreticisi kazanacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan Kılıçdaroğlu, alandan ayrılırken bir vatandaş, "Genel Başkanım sizden başka adayı kabul etmiyoruz" diye seslendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun'da gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Gazi Caddesinde esnafları ziyaret etti. Esnaflarla bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, daha sonra cadde üzerinde vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı.

BAY KEMAL'İN HEDEFİ

"Önce benim ülkem kazanacak" diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Benim mücadelem hak mücadelesidir, adalet mücadelesidir, insan hakları mücadelesidir. Şunu Giresunlu hiçbir kardeşimin unutmamasını istiyorum. Bay Kemal'in hedefi, isteği ve bütün amacı esnafın kazanması, işçinin kazanması, emekçinin kazanması, memurun kazanması, öğretmenin kazanması, taksi şoförünün kazanması, otobüs şoförünün kazanması, tır şoförünün kazanması, herkesin, alın teri dökenlerin kazanmasıdır. Bay Kemal'in hedefi odur. Benim milliyetçilik anlayışımda önce benim milletim kazanacak. Önce bu ülke kazanacak. Bu ülkenin fındık üreticisi kazanacak" şeklinde konuştu.

"SİZDEN BAŞKA ADAYI KABUL ETMİYORUZ"

Kılıçdaroğlu, alandan ayrılırken bir vatandaş, "Genel Başkanım sizden başka adayı kabul etmiyoruz" diye seslendi.

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Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu Giresun'da: Bu ülkenin fındık üreticisi kazanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu Giresun'da: Bu ülkenin fındık üreticisi kazanacak - Son Dakika
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