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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden Hrant Dink'i özlemle anıyorum - Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden Hrant Dink'i özlemle anıyorum

19.01.2022 16:45
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden Hrant Dink'i özlemle anıyorum

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, genel yayın yönetmenliğini yaptığı AGOS gazetesi önünde 15 yıl önce katledilen gazeteci Hrant Dink'in ölüm yıldönümünde bir mesaj paylaştı.

15 yıl önce bugün Gazeteci Hrant Dink, genel yayın yönetmenliğini yaptığı AGOS gazetesi önünde katledildi. Bugün AGOS gazetesi önünde anılan Dink için birçok siyasetçi, sivil toplum kuruluşu, gazeteci ve sanatçı da Dink'i yayınladıkları mesajlarla anıyor.

''SEVGİ VE ÖZLEMLE ANIYORUM''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Hrant Dink'i bir kez daha andı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden Hrant Dink'i özlemle anıyorum

''Anadolu; ayrışmanın ve nefretin değil, daima sevgi, birlik ve hoşgörünün yeşerdiği topraklardır'' diye yazan Kılıçdaroğlu, ''Bu toprakların evladı olarak birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden #HrantDink'i aramızdan koparılışının 15. yılında sevgi ve özlemle anıyorum'' ifadelerini kullandı.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Hrant Dink, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden Hrant Dink'i özlemle anıyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden Hrant Dink'i özlemle anıyorum - Son Dakika
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