Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden Hrant Dink'i özlemle anıyorum - Son Dakika

15 yıl önce bugün Gazeteci Hrant Dink, genel yayın yönetmenliğini yaptığı AGOS gazetesi önünde katledildi. Bugün AGOS gazetesi önünde anılan Dink için birçok siyasetçi, sivil toplum kuruluşu, gazeteci ve sanatçı da Dink'i yayınladıkları mesajlarla anıyor.

''SEVGİ VE ÖZLEMLE ANIYORUM''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Hrant Dink'i bir kez daha andı.

''Anadolu; ayrışmanın ve nefretin değil, daima sevgi, birlik ve hoşgörünün yeşerdiği topraklardır'' diye yazan Kılıçdaroğlu, ''Bu toprakların evladı olarak birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden #HrantDink'i aramızdan koparılışının 15. yılında sevgi ve özlemle anıyorum'' ifadelerini kullandı.