Kemer Belediye Başkanı Otellerle Çevre Düzenlemesi İçin Toplantı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kemer Belediye Başkanı Otellerle Çevre Düzenlemesi İçin Toplantı Yaptı

Kemer Belediye Başkanı Otellerle Çevre Düzenlemesi İçin Toplantı Yaptı

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer sahil bandında yer alan otellerin çevre düzenlemeleri ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda otellerin çevre düzenlemeleri, aydınlatmalar ve turizmcilerin istekleri ele alındı.

24.04.2024 13:03  Güncelleme: 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer sahil bandında yer alan otellerin yöneticileri ile bir araya gelerek otellerin çevre düzenlemeleri ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Kemer Belediyesi'nde yapılan toplantıda, her yıl çok sayıda misafiri ağırlayan Kemer'deki sahil bandında yer alan otellerin çevre düzenlemeleri, bazı yerlerde kuruyan çimlerin yenilenmesi, aydınlatmalar, sulama sistemleri ve turizmcilerin istekleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Kemer dünyanın göz bebeği. İlçemize gelen misafirlerimize Kemer'imizi en iyi şekilde göstermemiz ve tanıtmamız gerekiyor. Herkes kendi evinin önünü süpürürse daha güzel bir görünüm ortaya çıkar. Kemer Belediyesi olarak otellerimizle her zaman iş birliği içerisinde olduk ve olmaya devam edeceğiz. Otellerimizin çevre düzenlemeleri konusunda elimizden gelen desteği vereceğiz. Yürüyüş bandında yer alan aydınlatmaları yenileyeceğiz. Kemer'imizi, ilçemize gelen misafirlerimize ilçemizi daha renkli ve canlı göstermek için çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi.

Turizmciler ise Kemer Belediyesi ile iş birliği içerisinde Kemer'e hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, verdiği desteklerden dolayı Başkan Topaloğlu'na teşekkür ettiklerini söyledi.

Kemer Belediyesi'nde yapılan toplantıda, Kemer Belediyesi Meclis Üyesi Cansın Efir de yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Necati Topaloğlu, Kemer, Çevre, Yerel Haberler, Turizm, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kemer Belediye Başkanı Otellerle Çevre Düzenlemesi İçin Toplantı Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:47 Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü
13:23 İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı
12:09 Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir
11:59 Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti
11:46 Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
13:50 Bir yıl önce kaybolan Taylandlı model Kaikan Kaennakam’ın cesedi, Bahreyn’deki morgda bulundu Bir yıl önce kaybolan Taylandlı model Kaikan Kaennakam'ın cesedi, Bahreyn'deki morgda bulundu
13:37 Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor
13:15 Haluk Levent, kanserle mücadele eden ablası için saçlarını kazıttı Haluk Levent, kanserle mücadele eden ablası için saçlarını kazıttı
12:55 TikTok yetkilileri 2’nci kez TBMM’ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar TikTok yetkilileri 2'nci kez TBMM'ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar
12:49 Gelir çok ama vergi ödeyen yok Sosyal medyada paylaşılan fişler ’’Vay halimize’’ dedirtti Gelir çok ama vergi ödeyen yok! Sosyal medyada paylaşılan fişler ''Vay halimize'' dedirtti
12:17 Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi
11:41 Kayıp ekonomist Korhan Berzeg’den 313 gün sonra haber geldi Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'den 313 gün sonra haber geldi! Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 14:32:45. #1.13#
SON DAKİKA: Kemer Belediye Başkanı Otellerle Çevre Düzenlemesi İçin Toplantı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement