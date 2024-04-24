Kemer Belediye Başkanı Otellerle Çevre Düzenlemesi İçin Toplantı Yaptı

Politika

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer sahil bandında yer alan otellerin yöneticileri ile bir araya gelerek otellerin çevre düzenlemeleri ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Kemer Belediyesi'nde yapılan toplantıda, her yıl çok sayıda misafiri ağırlayan Kemer'deki sahil bandında yer alan otellerin çevre düzenlemeleri, bazı yerlerde kuruyan çimlerin yenilenmesi, aydınlatmalar, sulama sistemleri ve turizmcilerin istekleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Kemer dünyanın göz bebeği. İlçemize gelen misafirlerimize Kemer'imizi en iyi şekilde göstermemiz ve tanıtmamız gerekiyor. Herkes kendi evinin önünü süpürürse daha güzel bir görünüm ortaya çıkar. Kemer Belediyesi olarak otellerimizle her zaman iş birliği içerisinde olduk ve olmaya devam edeceğiz. Otellerimizin çevre düzenlemeleri konusunda elimizden gelen desteği vereceğiz. Yürüyüş bandında yer alan aydınlatmaları yenileyeceğiz. Kemer'imizi, ilçemize gelen misafirlerimize ilçemizi daha renkli ve canlı göstermek için çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi.

Turizmciler ise Kemer Belediyesi ile iş birliği içerisinde Kemer'e hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, verdiği desteklerden dolayı Başkan Topaloğlu'na teşekkür ettiklerini söyledi.

Kemer Belediyesi'nde yapılan toplantıda, Kemer Belediyesi Meclis Üyesi Cansın Efir de yer aldı. - ANTALYA