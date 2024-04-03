Kemer Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı

31 Mart yerel seçimlerini kazanan ve Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Kemer Belediyesi yeni meclis üyeleri ile muhtar ve azalar düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.
Kemer İlçe Müftülüğünde yapılan mazbata törenine, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile eşi Fikriye Topaloğlu, CHP Kemer İlçe Başkanı Adem Barış, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül ile eşi Hale Gül, Kemer Belediye Başkan Vekili Mustafa Bilici, yeni seçilen meclis üyeleri, birim müdürleri ve muhtarlar ile azaları katıldı.
Mazbata töreninde Başkan Topaloğlu, meclis üyeleri, muhtarlar ve azaları mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Gülser Güzeloğlu Ahlat'tın elinden aldı. Başkan Topaloğlu, yaptığı konuşmada, "Çok sakin bir seçim süreci geçti. İlçe Seçim Kurulu Başkanına ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Kemer'i iyi bir dönem bekliyor. Allah utandırmasın. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Başkan Topaloğlu'nun ardından Kemer Belediyesi yeni meclis üyeleri, muhtarlar ve azalar da mazbatalarını alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
Öte yandan Başkan Topaloğlu'nun, Mustafa Bilici'nin Kemer Belediyesi'nin kuruluşundan bu yana meclis üyeliği yaptığını ve 8'nci mazbatasını aldığını hatırlatması ortaya renkli görüntülerin çıkmasına neden oldu. - ANTALYA
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