Kemer Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Kemer Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı yapıldı

01.03.2022 17:08
Kemer Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Kemer Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Kemer Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonunda yapılan toplantı öncesi Belediye Başkanı Topaloğlu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile ilgili kısa bir konuşma yaptı.

Savaşın bir an önce durmasını temenni ettiklerini ifade eden Başkan Topaloğlu, "Savaş çok kötü bir şey. İnsanların durumu ortada. Savaş en çok Antalya ve Kemer'i etkiliyor. Her iki ülkeden de Kemerimize çok sayıda turist geliyor. Turizmcilerde bir belirsizlik söz konusu. Böyle devam ederse kimse önünü göremez. İnşallah en kısa sürede bu savaş sona erer" dedi. Mecliste, Çamyuva Mahallesinde bulunan Ağva Deresi kenarına yapılacak olan yeşil alan düzenlemesi ile ilgili sunum gerçekleştirildi.

Toplantıda, Kemer Kuzdere Mahallesi 558 ada 1 parsel ve 559 ada 1 parselleri kapsayan 1/bin ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Kemer Göynük Mahallesi I. Bölge Göynük Uygulama İmar Planı'nda 184 ada ve yakın çevresinin uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konusunun oy birliği ile kabul edildiği toplantıda, Kemer Arslanbucak Mahallesi 432 Adanın Batısındaki Çocuk Bahçesinde yer alan "Trafo Alanı" ile ilgili olarak 1/bin ölçekli Uygulama İmar Planı Plan değişikliğinin görüşülmesi konusu oy birliği ile İmar Komisyonuna sevk edildi.

Meclise verilen önergede ise Merkez Mahallesi Deniz Caddesi üzerinde kurulması planlanan Turizm Pazarında görev yapması komisyon kurulması kararlaştırıldı. Kurulan komisyona belediye meclis üyeleri Hasan Ali Acar, Cumali Afşin ve Mustafa Tıraş seçildi.

Bir sonraki meclis toplantısı 5 Nisan Salı günü s olarak belirlendi. - ANTALYA

Kemer Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı yapıldı
Kemer Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı yapıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kemer Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika


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