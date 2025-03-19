Kennedy Suikastine Dair Belgeler Açıklandı

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy suikastine ilişkin bin 123 gizli belge, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda kamuoyunun erişimine açıldı.

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy suikastine ilişkin gizli belgeleri kamuoyuna açıklama sözü veren ABD Başkanı Donald Trump, sözünü tuttu. ABD basınında yer alan haberlere göre, Kennedy suikasti ile ilgili gizli belgeler Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi tarafından kamuoyunun erişimine açıldı. İlk etapta bin 123 PDF dosyasından oluşan ve çoğu suikaste dair ön soruşturmayla ilgili olan belgelerin kamuoyuna açıklandığı belirtilirken, boyutlarının büyük olması nedeniyle belgelerin tamamını yayınlama işleminin birkaç gün süreceği aktarıldı.

Trump kararname imzalamıştı

20 Ocak'ta resmi olarak görevi devralan Trump, 23 Ocak'ta Kennedy suikastına ilişkin gizli belgelerin kamuoyuna açıklanmasını öngören bir kararname imzalamıştı. Söz konusu kararnamenin Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve insan hakları savunucusu Martin Luther King suikastleriyle ilgili gizli belgelerin halkın erişimine açılmasını öngördüğü kamuoyuna yansımıştı.

Trump: "Bunu yapacağımı söylemiştim"

Trump, son olarak dün ABD'deki Kennedy Merkezi'nde düzenlenen bir etkinlikte eski başkan Kennedy suikastine ilişkin gizli belgeleri kamuoyunun erişimine açacaklarını belirterek, "İnsanlar on yıllardır bunu bekliyordu. Çok ilginç olacak" ifadelerini kullanmıştı. Belgeleri sansürsüz olarak yayınlama talimatı verdiğini belirten Trump, "Seçim kampanyamda bunu yapacağımı söylemiştim. Ben sözümün eri biriyim" demişti. - WASHINGTON