Kenti karıştıran atama! Belediyeden 'işe gelmiyor' diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu

Politika

Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'nü yıllardır yürüten İhsan Aray geçen hafta emekli oldu. Birçok vali ile çalışan Aray için Vali Tahir Şahin veda programı düzenlendi.

O KOLTUK ARTIK AK PARTİLİ BAŞKANIN

Aray'dan boşalan Özel Kalem Müdürlüğü'ne AK Parti Kilis Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yürüten Musa Kara yeni Özel Kalem Müdürü oldu. Cuma günü Kara'ya görevi tebliğ edildi. Bugün Kara'nın ilk mesaisine başlaması bekleniyor.

Vali Şahin, Özel Kalem Müdürlüğü'nü yıllardır yürüten İhsan Aray'ı böyle uğurladı.

"İŞE GELMİYOR" DİYE BELEDİYEDEN GÖNDERİLDİ

Sözcü'de yer alan habere göre; Musa Kara, Kilis Belediyesi personeli olarak da görev yapıyordu. 31 Mart'ta Belediye AKP'den CHP'ye geçince CHP'li Belediye, 'işe gelmiyor' diye Kara'nın işine son verdi.