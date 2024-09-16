Kenti karıştıran atama! Belediyeden "işe gelmiyor" diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu - Son Dakika
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Politika

Kenti karıştıran atama! Belediyeden "işe gelmiyor" diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu

Kenti karıştıran atama! Belediyeden "işe gelmiyor" diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu

Kilis AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara, valilik özel kalem müdürlüğüne atandı. 31 Mart'ta AK Parti'den CHP'ye geçen Kilis Belediyesi'nde belediye personeli olarak gözüken ve işe gelmediği için görevine son verilen Kara'yla ilgili alınan karar şehirde geniş yankı uyandırdı.

16.09.2024 10:32
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Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'nü yıllardır yürüten İhsan Aray geçen hafta emekli oldu. Birçok vali ile çalışan Aray için Vali Tahir Şahin veda programı düzenlendi.

O KOLTUK ARTIK AK PARTİLİ BAŞKANIN

Aray'dan boşalan Özel Kalem Müdürlüğü'ne AK Parti Kilis Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yürüten Musa Kara yeni Özel Kalem Müdürü oldu. Cuma günü Kara'ya görevi tebliğ edildi. Bugün Kara'nın ilk mesaisine başlaması bekleniyor.

Kenti karıştıran atama! Belediyeden 'işe gelmiyor' diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu
Vali Şahin, Özel Kalem Müdürlüğü'nü yıllardır yürüten İhsan Aray'ı böyle uğurladı.

"İŞE GELMİYOR" DİYE BELEDİYEDEN GÖNDERİLDİ

Sözcü'de yer alan habere göre; Musa Kara, Kilis Belediyesi personeli olarak da görev yapıyordu. 31 Mart'ta Belediye AKP'den CHP'ye geçince CHP'li Belediye, 'işe gelmiyor' diye Kara'nın işine son verdi.

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Son Dakika Politika Kenti karıştıran atama! Belediyeden 'işe gelmiyor' diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • İbrahim ozturk:
    Ülke gitti 357 42 Yanıtla
  • rain rr:
    sasirdik mi? 345 31 Yanıtla
  • Mehmet KARAGÖZ:
    Liyakat 326 29 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Hayırlısı. Demek ki önemli bir şahıs ki, hemen iş buluyorlar. Benim çocuğa iş bulacak değiller yaa. 306 22 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Memlekette düzen kalmadı 279 24 Yanıtla
  • Zafer Bekler:
    Liyakatmı şimdi bu ha 260 19 Yanıtla
  • Ateş:
    Hep beraber elele,memleketi babanızın çiftliğine çevirdiniz.Bu ne beeee.Yeter. 255 21 Yanıtla
  • Burhan Erdoğan:
    Banada böyle iş lazım 175 9 Yanıtla
  • Aa:
    Sen çık din imandan bahset tasarrufta bahset siz devam edin desteklemeye 32 1 Yanıtla
  • ali azez:
    hangi okul mezunu kpss den kaç puanla bu koltuga atandı acaba 32 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Kenti karıştıran atama! Belediyeden "işe gelmiyor" diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu - Son Dakika
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