Kepez Belediye Başkanı çim saha sözünü yerine getirecek

Politika

Antalya'da Kepez ilçesinde inşası tamamlanan hizmet binasını gezen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, seçim döneminde mahallenin çocuklarına sözünü verdiği çim sahayı yapacaklarını belirtti.

Başkan Mesut Kocagöz, ilçenin kırsal yerleşim alanı Başköy Mahallesi'ni ziyaret etti. Kocagöz, ziyarette Kepez Belediyesi'nin mahallede yaptıkları hizmet binasını inceledi, bölge sakinleriyle sohbet etti, hizmet binasında yer alan kütüphane, muhtarlık ofisi, öğretmenler odası ve aile hekimliği birimlerini gezdi.

Başkan Mesut Kocagöz, hizmet binasında sohbet ettiği mahalle sakinlerinin hizmet taleplerini de dinledi. Taleplerin yatırım planlaması çerçevesinde karşılanacağını belirten Kocagöz, seçim döneminde mahalleye geldiğinde çocukların çim futbol sahası istediğini, kendisinin de yapma sözü verdiğini hatırlattı. Bu sözünü yerine getireceğini açıklayan Kocagöz, yakın bir zamanda Başköy Mahallesi'ne, butik bir çim futbol sahası kazandıracaklarını dile getirdi. - ANTALYA