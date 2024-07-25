Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Işık Caddesi'ndeki sıcak asfalt çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Politika

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Işık Caddesi'ndeki sıcak asfalt çalışmalarını inceledi

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Işık Caddesi\'ndeki sıcak asfalt çalışmalarını inceledi

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Kepez'de altyapısı tamamlanan yolları sıcak asfaltla kaplamaya başladıklarını belirtti. Başkan Kocagöz, Emek Mahallesi'nde yapılan sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceledi ve işçilere teşekkür etti. Kepez'de dönüşüm başladığını vurgulayan Kocagöz, altyapısı tamamlanan yolları sıcak asfaltla kaplayacaklarını söyledi.

25.07.2024 14:13  Güncelleme: 14:17
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Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Işık Caddesi'ndeki sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Kepez'de altyapısı tamamlanan yolları sıcak asfaltla kaplayacaklarına dikkat çeken Kocagöz, "Kepez'de dönüşüm başladı" dedi.

Kepez Belediyesi'nin yatırımcı birimlerinin hizmetleriyle Kepez ilçesinin modern bir şehre dönüşümünü başlatan Başkan Mesut Kocagöz, mahallelerde devam eden yatırımları da yerinde incelemeye devam ediyor. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Işık Caddesi'nin Emek Mahallesi bölümünde başlatılan sıcak asfalt uygulamasını yerinde gördü. Bürokratlarıyla beraber sıcak asfalt dökülen alanı gezen Başkan Kocagöz, yaklaşık 180 santigrat derecedeki asfaltın serimini sıcak havada yapan işçilere, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Mahallelerde dönüşüm başladı

Başkan Kocagöz, Işık Caddesi'nin Emek Mahallesi bölümünün asfaltının altyapı kazılarından dolayı zarar gördüğüne dikkat çekti. Emek Mahalle Muhtarı Süleyman Kabaağaç'ın, caddenin asfaltının yenilenmesini talep ettiğini belirten Kocagöz, "Sıcak asfalt çalışmasını başlatarak, bu talebi karşıladık. Caddenin 750 metrelik bölümünün zarar gören asfaltını 1000 ton sıcak asfaltla yeniliyoruz. Kepez'de dönüşüm başladı. Bu dönüşümün örneklerinden bir tanesini Emek Mahallesi'nde görüyoruz. Kepez'imizin mahallelerinde, altyapısı biten yolları sıcak asfaltla kaplayacağız." açıklamasını yaptı.

Daha önce Karşıyaka ile Emek mahallelerini bölen Kara Yusuf Caddesi'nde 6 bin metrekare kilit taşı ve 1500 metre bordür taşı çalışması yaptıklarını belirten Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Emek Mahallesi'nin Antalya Belediyesi döneminde yapılan ilk parkını da baştan sona yenilediklerini söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Işık Caddesi'ndeki sıcak asfalt çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Işık Caddesi'ndeki sıcak asfalt çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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