Kepez Belediyesi Başkan Vekili Tesisleri İnceledi - Son Dakika
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Politika

Kepez Belediyesi Başkan Vekili Tesisleri İnceledi

Kepez Belediyesi Başkan Vekili Tesisleri İnceledi

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan belediye tesislerini inceleyen Kepez Belediyesi Başkan Vekili Prof. Dr. Refik Emre Altekin, Sosyal Yardım Merkezi, Tabela Atölyesi ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı bahçe bitkileri serasını gezdi.

30.05.2024 13:29  Güncelleme: 13:32
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Antalya'da Kepez Belediyesi Başkan Vekili Prof. Dr. Refik Emre Altekin, belediyenin hizmet binası dışında ilçenin çeşitli noktalarında bulunan tesislerde incelemelerde bulundu. Sosyal Yardım Merkezi, Tabela Atölyesi ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı bahçe bitkileri serasını gezerek belediye çalışmalarını yerinde inceledi.

Antalya'nın en yoğun nüfusuna sahip ilçelerinden biri olan ve yaklaşık 600 bin kişiye hizmet veren Kepez Belediyesi, ilçenin dört bir yanında bulunan belediye tesisleriyle ilçe halkına hizmet sunuyor. Bu hizmetlerin kalitesini daha da artırmak ve geliştirmek amacıyla Kepez Belediyesi Başkan Vekili Prof. Dr. Refik Emre Altekin, belediyenin hizmet binası dışında bulunan çeşitli tesisleri gezdi. Sosyal Yardım Merkezi, Tabela Atölyesi ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı bahçe bitkileri serasını gezen Vekil Altekin, belediye birimlerinin çalışmalarını inceledi. İlk olarak, Düdenbaşı Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde bulunan ve ihtiyaç sahiplerine bin 500 metrekarelik bir alanda hizmet veren Sosyal Yardım Merkezi'ni ziyaret eden Vekil Altekin, merkezin faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aldı. Merkezin üst katında yer alan ve ilçe sakinlerinin düğün, mevlit gibi çeşitli etkinlikler için kullandıkları çok amaçlı salonu gezdi.

Tabela atölyesi belediyenin aynası

Başkan Vekili Altekin'in bir sonraki durağı, belediyenin tabela atölyesi oldu. Burada üretilen ve ilçede kullanılan tabelaların üretim süreçlerini yerinde inceleyen Vekil Altekin, atölye çalışanları ile bir araya geldi. Tabela atölyesindeki çalışmaların belediye hizmetlerinin görünürlüğünü, erişilebilirliğini sağladığını ve belediyenin aynası olduğunu söyledi.

Kepez'i güzelleştiren sera

Kepez Belediyesi Başkan Vekili Prof. Dr. Refik Emre Altekin, ziyaretlerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı bahçe bitkileri serası ile devam etti. İlçeyi kendi yetiştirdiği süs ve bahçe bitkileriyle güzelleştiren bu serada yürütülen çalışmaları detaylı bir şekilde inceleyen Altekin, serada yetiştirilen bitkiler hakkında bilgi aldı. Altekin, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün çalışmaları sayesinde Antalyalıların yılın her mevsiminde doğanın eşsiz güzellikleriyle buluştuğunu ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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