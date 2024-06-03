Kepez Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Sonuçlandı

Politika

Kepez Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı, Başkan Vekili Özcan Özalp başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda görüşülen 12 gündem maddesi, oy birliğiyle kabul edildi.

Kepez Belediye Meclisi'nin haziran ayı olağan toplantısı, Kepez Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özcan Özalp başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında bir önceki aya ait meclis kararları görüşülerek, oylandı. Haziran ayının iki oturumda gerçekleşen meclis toplantısında 12 yazılı gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi. Meclisin ikinci oturumunda Kepez Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Rüştü Peker'in ANET A.Ş Genel Müdürlüğü'ne atanması gündeme geldi. Kepez Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özcan Özalp ve siyasi partilerin grup sözcüleri, ANET Genel Müdürü Peker'e yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Güzel dileklere teşekkür eden Peker, "Kepez Meclisinden çıkan bir kardeşiniz olarak bu görevi en güzel şekilde temsil edeceğim. Bu görevi bana tevdi eden başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek olmak üzere CHP İl başkanıma, ilçe başkanımıza ve partime çok teşekkür ediyorum. Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz'ün 11 Haziran'daki mahkeme neticesinde tekrar makamına dönmesini arzu ediyorum" dedi. - ANTALYA