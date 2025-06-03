Kepez Belediyesi'nden Gazetecilere Vefa - Son Dakika
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Politika

Kepez Belediyesi'nden Gazetecilere Vefa

Kepez Belediyesi\'nden Gazetecilere Vefa
03.06.2025 15:59  Güncelleme: 16:05
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Kepez Belediye Meclisi, merhum gazetecilerin isimlerini parklarda yaşatma kararı aldı. Mayıs ve Haziran aylarında yapılan meclis toplantılarında Kubilay Eldemirci, Cengiz Savaş Eri ve Celal Vecel'in isimleri onurlandırıldı.

Kepez Belediye Meclisi, Antalya basın camiasına uzun yıllar emek vermiş gazetecilere vefa örneğini sürdürüyor. Mayıs ayı meclisinde merhum gazeteci Kubilay Eldemirci'nin ismini bir parkta yaşatma kararı alan meclis, Haziran meclisinde de kısa süre önce hayatını kaybeden gazeteci Cengiz Savaş Eri ve Celal Vecel'in isimlerini de Kepez'deki parklarda yaşatma kararı aldı.

Kepez Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, başkanlığında gerçekleştirildi. Kepez Belediye Meclisi'nin Haziran ayı olağan toplantısında 26 yazılı, 3 önerge olmak üzere 29 gündem maddesi görüşüldü. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden mecliste grubu bulunan siyasi parti sözcüleri görüşlerini dile getirdi. Kepez Belediye Meclisi'nin Haziran ayı oturumunda 5 Haziran Dünya Çevre Günü de unutulmadı. Oturumda çevre bilincine dikkat çeken Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Antalya'nın Türkiye'de en fazla mavi bayraklı plaja sahip il olduğunu hatırlatarak, bu başarıdan dolayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ekibini kutlayarak, Antalya adına teşekkür etti.

Haziran meclisinde; Mayıs ayı meclis toplantısında komisyonlara havale edilen kararların oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından meclisin diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

"Bu ülke depremde binlerce insanını kaybetti"

Kentsel dönüşümün gündeme geldiği meclis toplantısında görüşlerini dile getiren Başkan Kocagöz, "Bu ülke binlerce insanını kaybetti. Maalesef bir şeyleri başımıza geldikten sonra anlıyoruz" dedi. Kepez Belediyesi olarak her mahallede afet eğitimi verildiğine dikkat çeken Başkan Kocagöz, "İnsanlara yalvarıyoruz, lütfen gelin eğitim alın. Bu konuda toplum olarak lütfen hassas olalım. Bu konuyla ilgili olarak odalarımızla çalışmalarımız devam ediyor. Ayrı bir hassasiyet gözetiyoruz" diye konuştu.

Kepez'e 2 semt evi daha geliyor

Erenköy Mahallesinde 6808 adada bulunan ve tasarrufu belediyeye ait olan taşınmaza Coşan Metal LTD. Şti. Yetkilisi Ali Akçay, Şelale Mahallesinde 26382 ada bulunan belediye ye ait taşınmaza da hayırsever Abdulhalik Orhan tarafından semt evi yapılması kararı oy birliğiyle kabul edildi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, 2 hayırsevere teşekkür etti.

Kepez Belediyesi Haziran ayı meclisinde önemli bir dayanışma örneği sergilendi. Kepez Belediyesi tarafından üretilen çöp konteynerleri ile Döşemealtı Belediyesi'nin ürettiği parke ve bordür taşlarının karşılıklı işbirliği ile devir işleminin yapılabilmesi için Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e yetki verildi.

3 gazetecinin ismi Kepez'de yaşayacak

Kepez Belediye meclisine önerge ile gelen gündem maddesi ile; Antalya basın camiasının sevilen isimlerinden Kubilay Eldemirci'den sonra, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden gazeteciler Antalya Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve Akdeniz Gerçek Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cengiz Savaş Eri ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti ve Çağdaş Gazeteciler Derneği üyesi Celal Vecel'in isimlerini de Kepez'in parklarında yaşatacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kepez Belediyesi'nden Gazetecilere Vefa - Son Dakika

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