Kepez Belediyesi, 21 gündem maddesiyle yeni yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Kepez Belediyesi'nin 2024 yılı ocak ayı belediye meclis toplantısı Başkan Vekili Süleyman Acar başkanlığında yapıldı. Belediyenin meclis salonunda gerçekleştirilen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Başkan Vekili Süleyman Acar'ın, açılış konuşmasının ardından, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup sözcüleri yeni yılla ilgili temennilerini dile getirdi. Konuşmaların ardından meclise sunulan 20 yazılı, 1 önerge olmak üzere 21 gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Ocak meclisinde 1 yıllık görev süresi dolan ve 5 kişiden oluşan Denetim Komisyonu seçimi de yapıldı. Gizli oylama ile yapılan denetim komisyonuna Murat Menzilcioğlu (AK Parti), İsa Sarpdağ(AK Parti), Nejat Ateş (AK Parti), Eren Kurt (CHP) ve İbrahim Velican (CHP) seçildi. Belediye meclisinin 2024 yılında 1 aylık tatil süresinin ağustos ayı olması talebi de oybirliğiyle meclisten geçti. - ANTALYA