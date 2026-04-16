Kerkük'e 100 Yıl Sonra Türkmen Vali Atandı
Kerkük'e 100 Yıl Sonra Türkmen Vali Atandı

16.04.2026 23:38
Muhammed Seman Ağa, Kerkük İl Meclisi'nde vali seçilerek tarihi bir olay yaşattı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Muhammed Seman Ağa, Kerkük İl Meclisi'nde yapılan oylamayla kentin yeni valisi oldu. Ağa, yaklaşık 100 sonra Kerkük'e vali olarak atanan ilk Türkmen oldu.

Irak'ın Kerkük kentine yaklaşık 100 sonra ilk kez Türkmen vali atandı. Kerkük İl Meclisi'nde yapılan oylama sonucunda Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Muhammed Seman Ağa kentin yeni valisi seçildi. Kerkük İl Meclisi'nde gerçekleştirilen oturuma 14 üye katılırken, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) toplantıyı boykot etti.

Kerkük İl Meclisi'nin sabah saatlerinde yapılması planlanan oturum, yasal çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi. Oturum daha sonra saat 18.00'e ertelendi. Bu süreçte ITC Genel Başkanı Ağa, yoğun ilgi ve kalabalık eşliğinde Kerkük Valiliği binasına ulaştı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen oturumda yapılan oylamanın ardından Ağa, resmen Kerkük Valisi olarak seçildi.

"Kerkük'te 100 yıllık bir özlemi sona erdiren tarihi bir sürece tanıklık ediyoruz"

Seçilmesinin ardından düzenlediği ilk basın toplantısında konuşan Ağa, bir Türkmen'in bu göreve gelmesinin tarihi önem taşıdığını vurguladı. Ağa, "Bir yıl önce verdiğimiz söz bugün gerçekleşti. Kerkük'te 100 yıllık bir özlemi sona erdiren tarihi bir sürece tanıklık ediyoruz. Tüm Türkmen halkına hayırlı olsun. Artık Kerkük'ün valisi bir Türkmen" ifadelerini kullandı.

Ağa'nın yaklaşık 100 yıl aradan sonra Kerkük Valisi seçilmesi Türkmenler tarafından sevinçle karşılandı. Binlerce Türkmen vatandaşı ellerinde ITC ve Türkmeneli bayrakları taşıyarak kentin önemli caddelerinde sevinç turu attı. - KERKÜK

Kaynak: İHA

Maraş’taki okul saldırısıyla ilgili infial yaratan iddia Cumhurbaşkanlığından açıklama var Maraş'taki okul saldırısıyla ilgili infial yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Annesini darp eden şahıs tutuklandı Annesini darp eden şahıs tutuklandı
Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi
Şanlıurfa’daki okul saldırısında önemli gelişme 16 şüpheli gözaltına alındı Şanlıurfa'daki okul saldırısında önemli gelişme! 16 şüpheli gözaltına alındı
Kahramanmaraş’ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı Kahramanmaraş'ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı 11 kişi feci şekilde can verdi Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 11 kişi feci şekilde can verdi

00:03
Emlak Katılım, Papara’yı satın aldı
Emlak Katılım, Papara'yı satın aldı
23:48
Kahramanmaraş’ta okul saldırısında ölen Kerem ön sırada oturuyormuş
Kahramanmaraş'ta okul saldırısında ölen Kerem ön sırada oturuyormuş
23:05
Biricik Suden’den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam
Biricik Suden'den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam
22:19
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı
22:08
Endonezya’dan getirilen 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı’da satmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı
Endonezya'dan getirilen 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı
21:31
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
