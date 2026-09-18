Keskinkılıç, Siirt\'te partisinin 840\'a yakın ilçede faaliyette olduğunu anlattı

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Tahir Keskinkılıç, Siirt'te gazetecilerle bir araya geldi.

Keskinkılıç, partisinin Siirt İl Başkanlığınca bir kafede düzenlenen basın toplantısında, kenti ziyaretleri kapsamında bölge toplantısı düzenleyerek il başkanlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Partilerinin iki yıl önce kurulmasına rağmen Türkiye'de 78 il ve 840'a yakın ilçede faaliyet gösterdiğini belirten Keskinkılıç, "Anahtar Parti memleketin ve milletin merkezinde siyaset icra etmeye çalışıyor." dedi.

Keskinkılıç, bölge toplantılarında istişarede bulunduklarını ve yol haritalarını belirlediklerini ifade etti.

Anahtar Parti Siirt İl Başkanı Hamza Arslan da il başkanları toplantısına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, buluşmanın hayırlara vesile olmasını diledi.

Toplantıya Anahtar Parti'nin Van, Bitlis, Muş, Şırnak ve Hakkari il başkanları da katıldı.