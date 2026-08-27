Kıbrıs'ta Barcelona Kampı İptali Üzerine Sert Tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, FC Barcelona Academi'sinin KKTC'de planladığı futbol kampının Rum tarafının çabalarıyla iptal edilmesine ilişkin, "Barcelona'nın Kuzey Kıbrıs'tan çekilmesini 'başarı' diye kutlamak, izolasyonun itirafıdır" dedi.

KKTC Başbakanı Üstel, FC Barcelona Academi'sinin KKTC'de gerçekleştirmeyi planladığı futbol kampının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Rum Futbol Federasyonu ve aşırı sağcı ELAM'ın girişimlerinin ardından iptal edilmesine sert tepki gösterdi. Başbakan Üstel yaptığı yazılı açıklamada, "Barcelona'nın Kuzey Kıbrıs'tan çekilmesini 'başarı' diye kutlamak, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonun itirafıdır" ifadelerini kullandı. Üstel, yaşananları Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Kıbrıs Türk halkına yönelik tutumunun yeni bir örneği olarak nitelendirdi. Söz konusu organizasyonun siyasi bir faaliyet veya tanınma girişimi olmadığını vurgulayan Üstel, "Ortada Kıbrıslı Türk çocukların ve gençlerin dünyaca tanınmış bir futbol kulübünün akademisiyle buluşacağı bir spor etkinliği vardır. Ama buna dahi tahammül edemediler" dedi.

"ELAM 'hedefimize ulaştık' diyebilmiştir"

Rum Futbol Federasyonu'nun UEFA ve İspanya Futbol Federasyonu nezdinde harekete geçtiğini, Rum yönetiminin diplomatik girişimlerde bulunduğunu ve ELAM'ın kampın iptalini açıkça hedef haline getirdiğini belirten Üstel, "Sonunda Barcelona'nın Kuzey Kıbrıs kampı iptal edilmiş ve ELAM çıkıp 'Hedefimize ulaştık' diyebilmiştir" diye konuştu. Üstel, Rum tarafına seslenerek, "Peki hedefiniz nedir? Kıbrıs Türk çocuklarının futbol oynamasını engellemek mi? Gençlerimizin uluslararası spor dünyasıyla buluşmasının önüne geçmek mi? Üniversitelerimizin dünya sıralamalarında 'Kuzey Kıbrıs' adıyla yer almasını engellemek mi? Sanatçının, sporcunun, öğrencinin Kuzey Kıbrıs'a gelmesini önlemek mi? Kıbrıs Türk halkını dünyadan koparmak, ekonomik ve sosyal gelişimini engellemek, onu bu adada görünmez hale getirmek mi?" ifadelerini kullandı.

"Bunun adı izolasyon siyasetidir"

Bir taraftan Kıbrıs Türk halkıyla güven inşa etmekten, çözümden ve iş birliğinden söz edilirken diğer taraftan çocukların katılacağı bir futbol kampının diplomatik baskıyla engellendiğini kaydeden Üstel, "Bunun adı güven oluşturmak değildir. Bunun adı Kıbrıs Türk halkını izolasyon altında tutma siyasetidir" dedi.

Barcelona olayının münferit olmadığını belirten Üstel, KKTC üniversitelerinin QS Dünya Üniversite Sıralaması'nda "Kuzey Kıbrıs" ifadesiyle yer almasının hedef alındığını, Türkiye ile KKTC arasında enerji alanında atılan adımların Birleşmiş Milletler'e şikayet edildiğini ve Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenmesi planlanan uluslararası etkinliklerin de hedef gösterildiğini hatırlattı. Üstel, yaşananların "sistematik bir anlayışa" işaret ettiğini belirterek bu anlayışı, "Kıbrıs Türk halkı dünyayla buluşmasın. KKTC ekonomik olarak gelişmesin. Üniversiteleri uluslararası başarı elde etmesin. Gençleri uluslararası spor organizasyonlarına katılmasın. Kuzey Kıbrıs'ın adı dünyanın hiçbir yerinde duyulmasın" sözleriyle tarif etti.

"Kıbrıs Türk halkı bu adanın asli ve eşit sahibidir"

Bu yaklaşımı şiddetle reddettiklerini kaydeden Üstel, "Güney Kıbrıs Rum yönetimi artık şunu anlamalıdır: Kıbrıs Türk halkı bu adanın asli ve eşit sahibidir. Bu topraklarda özgürce yaşamak, gelişmek, spor yapmak, eğitim görmek, üretmek ve dünyayla buluşmak bizim en doğal hakkımızdır" ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi baskının, diplomatik girişimin veya izolasyon politikasının Kıbrıs Türk halkını bu haklarından vazgeçiremeyeceğini ifade eden Üstel, ELAM'ın "Hedefimize ulaştık" açıklamasının özellikle üzerinde durulması gerektiğini belirtti. Üstel, "Eğer hedef, Kıbrıs Türk çocuklarının Barcelona gibi dünya çapındaki bir spor markasıyla buluşmasını engellemekse, bununla övünmek Kıbrıs Türk halkına yönelik zihniyetin geldiği noktayı göstermektedir" ifadelerini kullandı.

"Bir futbol kampının iptalini zafer görenler hangi ortak geleceği kuracak?"

Başbakan Üstel, "Bugün bir futbol kampının iptal edilmesini zafer olarak görenlerin yarın Kıbrıs Türk halkıyla hangi güveni, hangi ortak geleceği kuracaklarını herkes sorgulamalıdır. Kıbrıs Türk halkına bu adada yaşam alanı bırakmamaya çalışan bir anlayışla güven inşa edilemez" dedi. KKTC'nin söz konusu girişimler karşısında geri adım atmayacağını vurgulayan Üstel, çocukları spordan, gençleri dünyadan, üniversiteleri uluslararası akademik camiadan ve ülkeyi ekonomik ve sosyal gelişmeden koparmaya yönelik girişimlerin karşısında durmaya devam edeceklerini kaydetti.

Üstel, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır, Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda vardır ve bütün engellemelere rağmen Anavatan Türkiye'nin de desteğiyle dünyayla buluşmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.