Kılıç ve Hacıyev Macaristan'da Görüştü - Son Dakika
Kılıç ve Hacıyev Macaristan'da Görüştü

27.03.2026 14:24
Kılıç ve Hacıyev, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile Macaristan'da bir araya geldi.

Kılıç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Macaristan'ın ev sahipliğinde Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinin Dış Politika ve Güvenlik Danışmanları Toplantısı sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev ile verimli görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu ve geleceği, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik normalleşme süreciyle İran'a yönelik saldırılar ve buna mukabil İran'ın bölge ülkelerini hedef alması başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri kapsamlı şekilde ele aldıklarını aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Bölgemizde giderek artan ve derinleşen jeopolitik riskler karşısında bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin hayati önem taşıdığı konusunda mutabık kaldık. Bu çerçevede, Türk Devletleri Teşkilatının bölgesel istikrar, barış ve refahın sağlanmasında sunduğu fırsatları değerlendirme imkanı bulduk. Teşkilatın sahip olduğu potansiyelin daha etkin şekilde hayata geçirilmesiyle, bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesine somut katkılar sağlanacağına olan inancımızı bir kez daha vurguladık."

Kaynak: AA

Dış Politika, Macaristan, Azerbaycan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıç ve Hacıyev Macaristan'da Görüştü - Son Dakika

Sevgilisine ateş ederken araya giren arkadaşını başından vurdu, intihar etti Sevgilisine ateş ederken araya giren arkadaşını başından vurdu, intihar etti
İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı
Trump’ın istediği oldu Trans sporcular için olimpiyat kararı Trump'ın istediği oldu! Trans sporcular için olimpiyat kararı
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı’nın ifadesi İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında geriye sadece Hande Erçel kaldı Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında geriye sadece Hande Erçel kaldı
Emirhan Topçu’ya İtalya’dan dev talip Emirhan Topçu'ya İtalya'dan dev talip

15:11
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı
14:15
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nun maaşını bile belirledi
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun maaşını bile belirledi
13:00
İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
12:46
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
12:43
AK Parti çalışmaları hızlandırdı Büyükşehirlerde köklü değişiklik
AK Parti çalışmaları hızlandırdı! Büyükşehirlerde köklü değişiklik
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
SON DAKİKA: Kılıç ve Hacıyev Macaristan'da Görüştü - Son Dakika
Advertisement
