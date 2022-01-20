Kılıçdaroğlu: 13'üncü cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacak - Son Dakika

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Konut Görevlileri Sendikası'nı (Konut-Sen) ziyaret etti. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "Apartman görevlileriyle yaklaşık 2,5 yıldır ilgileniyoruz. Tıpkı taşeron işçileriyle ilgilendiğimiz gibi. Onların önce sendika kurarak örgütlenmelerini ve bir araya gelmelerini çok arzu ettim. Bu çerçevede elimizden gelen bütün çabaları gösterdik. 1 milyonu aşkın apartman görevlisi arkadaşıma seslenmek isterim; moralinizi bozmayın, Türkiye güzel ve büyük bir ülke. Sizin sorunlarınız var biliyorum. Sizin sorunlarınızı çözmek benim boynumun borcudur, çözeceğim" dedi.

APARTMAN GÖREVLİLERİNE "ÖRGÜTLENİN" DEDİ

Kılıçdaroğlu, apartman görevlilerinin pandemi döneminde çok büyük sıkıntılar çektiklerini belirterek, "Bütün apartman sakinlerinin ihtiyaçlarını karşıladılar. Ben önce 'maskeleri apartman görevlilerine verin' demiştim. 'Önce aşılar apartman görevlilerine yapılsın' demiştim; ama bu talebimiz kabul görmedi. Bugün benim ne kadar haklı olduğum görülüyor. Sizden isteğim tekrar örgütlenin bir araya gelin. Bir sorunla karşılaştığınızda bilin ki Kılıçdaroğlu kardeşiniz yanınızda" diye konuştu.

"DOLARI TAŞIYANLAR, SENİN YANINDA GEZENLER"

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'yi çift paralı bir ülke olmaktan çıkartarak dış ticaretle iştigal edenler dışında herkesin işini de tasarrufunu da Türk lirasıyla yaptığı bir yer haline getirmek için herkesten destek istiyoruz" sözlerinin hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Demek ki Sayın Erdoğan Türkiye'de çift paranın kullanıldığını kabul ediyor. Yani bir taraftan döviz bir taraftan Türk lirası. İyi de memleketi bu hale kim getirdi? Bu şikayeti yapan kişi önce sesini beşli çeteye duyurması lazım. Dolar bazında garantiler verildi. Köprülerin, yolların bedelleri var. Aynı zamanda yüksek mevduat sahiplerine de dolar üzerinden kur garantisi verildi, nasıl oluyor bu? Vatandaşın cebinde dolar mı var? Doları taşıyanlar belli; senin yanında gezenler."

"ADAYIMIZ, CUMHURBAŞKANI OLACAK"

Kılıçdaroğlu, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın ''Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı belli oldu; ama seçim tarihinin belli olmasını bekliyoruz" açıklamasına ilişkin de "Millet İttifakı, adayımızı belirleyecek. Hiç kimse en ufak bir endişe duymasın. 13'üncü cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacak" dedi.