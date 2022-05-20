CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bucak'ta esnafı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur'un Bucak ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Bucak'taki üye katılım töreni sonrası Bucak Şehiriçi Minibüs Şoförleri Derneğinde şoförlerle bir araya geldi.

Daha sonra ilçede esnaf ziyareti yapan Kılıçdaroğlu, yoldaki vatandaşlarla da sohbet edip fotoğraf çekindi.

Bucak ziyareti sonrası Antalya'ya geçen Kılıçdaroğlu, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde turizm sektörü temsilcileriyle toplantı yaptı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.

Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in nikah törenine katılacak.