Kılıçdaroğlu, CHP liderliği için yola devam mesajı verdi

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak girdiği Genel Seçimler'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'tan sonra zorlu bir sürece girdi. Parti içinde nbaşlayan "değişim" rüzgarıyla istifa çağrılarının hedefi olan Kılıçdaroğlu, bugüne kadar yaptığı açıklamalarda koltuğu kolay kolay bırakmayacağını gösterdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

CHP'de Genel Başkanlık koltuğu için özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'in isimleri ön plana çıkarken, Kılıçdaroğlu dikkat çeken bir paylaşım geldi. Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmadan bir kesiti Twitter'dan paylaşan Kılıçdaroğlu, yola devam mesajı verdi.

"YOLUMUZ DOĞRUDUR VE YÜKÜMÜZ AĞIRDIR"

Paylaşımına, "Yolu doğru olanın yükü ağır olur. Yolumuz doğrudur ve yükümüz ağırdır. 85 milyonun yükünü çeken bir partiyiz. Bu ülkeye demokrasiyi gerçek anlamda getirinceye kadar yolumuza inançla, kararlılıkla devam edeceğiz." notu düşen Kılıçdaroğlu, konuşmasında ise şunları söyledi: "Güzel bir atasözümüz var; yolu doğru olanın yükü ağır olur. Bir daha ifade edeyim; yolu doğru olanın yükü ağır olur. Yolumuz doğrudur ve yükümüz ağırdır. Bizim yükümüz sadece bize özgü bir yük de değil 85 milyonun yükünü çeken bir partiyiz biz. Az önce ifade ettim. Seçildiği halde parlamentoya gelemeyen anayasaya, yasaya aykırı davranan bir yönetime karşı da biz demokrasi mücadelesi veriyoruz. O nedenle yolumuz doğruysa gücümüzün ağır olduğunu da herkesin bilmesini isterim."

"İSTANBUL'U DA DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIM"

Geçtiğimiz günlerde canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlık için Ekrem İmamoğlu'na kapıları kapatmıştı. Kılıçdaroğlu, "Belediye Başkanları seçildikleri beldeye hizmet etmek zorundalar, birinci öncelikleri budur. Halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti. Benim bunu dillendirmem kadar doğal ne olabilir. Halk sizi seçti İstanbul'a, Ankara'ya, Adana'ya... Siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın; olmaz... Siyasetin temeline aykırıdır bu. Şu anlama gelmesin, siyaset yapmasın anlamına gelmiyor. Öncelik budur. İstanbullu, Ankaralı seni seçti, buralara hizmet edin diye. İşin doğası gereği kuralı da budur. Sadece orada kalın hiçbir iş yapmayın olmaz. Genel siyasetin içinde de yer alabilirler. Ben CHP Genel Başkanı olarak İstanbul Büyükşehir'in ne olması gerektiğini düşünmek zorundayım." demişti.

"MESELE İSTANBUL'DAN İBARET DEĞİL"

Kılıçdaroğlu'nun, "İstanbul'u da düşünmek zorundayım" sözleriyle ilgili konuşan İmamoğlu, "Kendileri genel başkanımız. İstanbul'u da düşüneceğiz, Ankara'yı da düşüneceğiz, Türkiye'yi de düşüneceğiz, geleceği de düşüneceğiz. Her türlü düşünmek zorundayız. Bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir noktasıdır İstanbul. Ama mesele İstanbul'dan da ibaret değil." ifadelerini kulland.