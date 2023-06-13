Kılıçdaroğlu, CHP liderliği için yola devam mesajı verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu, CHP liderliği için yola devam mesajı verdi

13.06.2023 19:33

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak girdiği Genel Seçimler'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde başlayan değişim rüzgarıyla istifa çağrılarının hedefi oldu. Ancak Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamalarda koltuğu kolay kolay bırakmayacağını gösterdi. Son olarak yaptığı paylaşımda ise yola devam mesajı verdi ve doğru yolda olduklarını vurguladı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak girdiği Genel Seçimler'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'tan sonra zorlu bir sürece girdi. Parti içinde nbaşlayan "değişim" rüzgarıyla istifa çağrılarının hedefi olan Kılıçdaroğlu, bugüne kadar yaptığı açıklamalarda koltuğu kolay kolay bırakmayacağını gösterdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

CHP'de Genel Başkanlık koltuğu için özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'in isimleri ön plana çıkarken, Kılıçdaroğlu dikkat çeken bir paylaşım geldi. Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmadan bir kesiti Twitter'dan paylaşan Kılıçdaroğlu, yola devam mesajı verdi.

"YOLUMUZ DOĞRUDUR VE YÜKÜMÜZ AĞIRDIR"

Paylaşımına, "Yolu doğru olanın yükü ağır olur. Yolumuz doğrudur ve yükümüz ağırdır. 85 milyonun yükünü çeken bir partiyiz. Bu ülkeye demokrasiyi gerçek anlamda getirinceye kadar yolumuza inançla, kararlılıkla devam edeceğiz." notu düşen Kılıçdaroğlu, konuşmasında ise şunları söyledi: "Güzel bir atasözümüz var; yolu doğru olanın yükü ağır olur. Bir daha ifade edeyim; yolu doğru olanın yükü ağır olur. Yolumuz doğrudur ve yükümüz ağırdır. Bizim yükümüz sadece bize özgü bir yük de değil 85 milyonun yükünü çeken bir partiyiz biz. Az önce ifade ettim. Seçildiği halde parlamentoya gelemeyen anayasaya, yasaya aykırı davranan bir yönetime karşı da biz demokrasi mücadelesi veriyoruz. O nedenle yolumuz doğruysa gücümüzün ağır olduğunu da herkesin bilmesini isterim."

İstifa etmesi istenen Kılıçdaroğlu'ndan yola devam mesajı: İnançla, kararlılıkla devam edeceğiz

"İSTANBUL'U DA DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIM"

Geçtiğimiz günlerde canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlık için Ekrem İmamoğlu'na kapıları kapatmıştı. Kılıçdaroğlu, "Belediye Başkanları seçildikleri beldeye hizmet etmek zorundalar, birinci öncelikleri budur. Halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti. Benim bunu dillendirmem kadar doğal ne olabilir. Halk sizi seçti İstanbul'a, Ankara'ya, Adana'ya... Siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın; olmaz... Siyasetin temeline aykırıdır bu. Şu anlama gelmesin, siyaset yapmasın anlamına gelmiyor. Öncelik budur. İstanbullu, Ankaralı seni seçti, buralara hizmet edin diye. İşin doğası gereği kuralı da budur. Sadece orada kalın hiçbir iş yapmayın olmaz. Genel siyasetin içinde de yer alabilirler. Ben CHP Genel Başkanı olarak İstanbul Büyükşehir'in ne olması gerektiğini düşünmek zorundayım." demişti.

"MESELE İSTANBUL'DAN İBARET DEĞİL"

Kılıçdaroğlu'nun, "İstanbul'u da düşünmek zorundayım" sözleriyle ilgili konuşan İmamoğlu, "Kendileri genel başkanımız. İstanbul'u da düşüneceğiz, Ankara'yı da düşüneceğiz, Türkiye'yi de düşüneceğiz, geleceği de düşüneceğiz. Her türlü düşünmek zorundayız. Bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir noktasıdır İstanbul. Ama mesele İstanbul'dan da ibaret değil." ifadelerini kulland.

YORUMLAR (4)
  • adalet terazisi : Bunlar bencil insanlar. Ne kendileri değişir ne de seçmenleri. Hiçbir zaman halkın iradesi ile iktidar olamaz bunlar Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • ersin yücel: Ya bİ bırak şu koltuğu Allah aşkına bi git ya git git git utanmadan demokrasi diyor birde ulan zerre yüz kızarması yok ya. Sinirlerim bozuldu iyice Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Tarık: O vakit Sayın cumhurbaşkanını eleştirmeyeceksin koltuk sevdası bitmez sizde Cevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
Kılıçdaroğlu'nun 'İstanbul'u da düşünmek zorundayım' sözleri sorulan İmamoğlu geri adım atmadı Kılıçdaroğlu'nun 'İstanbul'u da düşünmek zorundayım' sözleri sorulan İmamoğlu geri adım atmadı

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, CHP liderliği için yola devam mesajı verdi - Son Dakika


Son Dakika
19:48 TFF, 2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabaka sonuçlarını tescil etti
19:43 Tüm sorular cevabını buldu! TFF, 2022-2023 sezonu için son kararı resmen ilan etti
19:22 Kılıçdaroğlu, CHP liderliği için yola devam mesajı verdi
19:18 İstifa etmesi istenen Kılıçdaroğlu'ndan manidar paylaşım: İnançla, kararlılıkla devam edeceğiz
18:49 CHP il başkanları değişim çağrısı yaptı
18:47 CHP il başkanlarından Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı: Değişim acil bir ihtiyaçtır
18:34 Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası şampiyonluğunda Batshuayi'ye hayran bakışlar
18:29 Röportaj esnasında muhabirin Batshuayi'ye bakışları olay oldu
18:12 Ankaragücü, Ali Sowe ile sözleşmesini 1 yıl uzattı
18:08 Sezona damga vurmuştu! Ankaragücü, Ali Sowe hakkındaki kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2023 20:04:26. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, CHP liderliği için yola devam mesajı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement