Kılıçdaroğlu Geri Dönüş Yaptı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38'inci Olağan Kurultayı'nın 'mutlak butlan' nedeniyle malul olduğu tespiti ile iptaline karar verdi. Mahkeme tarafından kurultay tarihinden önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine karar verildi. Mahkemenin 21 Mayıs'taki kararının ardından görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl aradan sonra bugün 'Halkla Bayramlaşma' programı kapsamında CHP Genel Merkezi'ne geldi. Partililerin çiçeklerle ve 'Halkın umudu Kılıçdaroğlu' sloganıyla karşıladığı Kılıçdaroğlu, genel başkanlık makamında çalışmalarına başladı. Kılıçdaroğlu, parti genel merkezi önünde toplanan kalabalığa hitap ediyor.