Kılıçdaroğlu Geri Dönüş Yaptı

30.05.2026 14:28
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl aradan sonra göreve başladı.

MAHKEME kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra, CHP Genel Merkezi'ne geldi. Çiçeklerle karşılanan Kılıçdaroğlu, genel başkanlık makamında çalışmalarına başladı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38'inci Olağan Kurultayı'nın 'mutlak butlan' nedeniyle malul olduğu tespiti ile iptaline karar verdi. Mahkeme tarafından kurultay tarihinden önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine karar verildi. Mahkemenin 21 Mayıs'taki kararının ardından görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl aradan sonra bugün 'Halkla Bayramlaşma' programı kapsamında CHP Genel Merkezi'ne geldi. Partililerin çiçeklerle ve 'Halkın umudu Kılıçdaroğlu' sloganıyla karşıladığı Kılıçdaroğlu, genel başkanlık makamında çalışmalarına başladı. Kılıçdaroğlu, parti genel merkezi önünde toplanan kalabalığa hitap ediyor.

14:27
Kılıçdaroğlu: Gafilleri koynumda beslediğim için, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin
14:21
Özgür Özel Güvenpark’ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
14:11
Mansur Yavaş’ın zor anları Atılan slogan nedeniyle konuşamadı
14:09
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap
13:55
Bir ilimiz bu olayla çalkalanıyor Çocuk parkında uygunsuz görüntüler
13:29
Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra makam odasında İlk fotoğraf geldi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 14:57:40.
