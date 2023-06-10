Kılıçdaroğlu, İsmail Saymaz'ın sorusuna çok sinirlendi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, İsmail Saymaz'ın sorusuna çok sinirlendi

10.06.2023 11:28

Seçimden yenilgiyle ayrılmasından sonra katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci İsmail Saymaz'ın "Seçimi neden kaybettiğinize dair 12 gün boyunca bir açıklama yapmadınız. Şuanda da bir açıklama yapmıyorsunuz. Bir rapor çıkardınız mı? Seçimi neden kaybettiniz?" sorusu karşısında bir hayli sinirlendi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun ardından ilk kez katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"SEÇİMİ NEDEN KAYBETTİNİZ?"

Gazeteci İsmail Saymaz, program boyunca gergin olduğu gözlenen Kılıçdaroğlu'na "Seçimi neden kaybettiğinize dair 12 gün boyunca bir açıklama yapmadınız. Şuanda da bir açıklama yapmıyorsunuz. Bir rapor çıkardınız mı? Seçimi neden kaybettiniz?" sorusunu yöneltti.

"ANLATAMIYORUM GALİBA"

Kılıçdaroğlu bu soruya, "Anlatamıyorum galiba... Seçimi kaybetmemizde kır ve kent oylarının farklı olmasının etkisi var" yanıtını verdi. Bunun üzerine devreye giren Saymaz, "Bu zaten biliniyordu efendim" dedi.

"NEREDEN BİLİYORDUNUZ?"

Gerildiği gözlenen Kılıçdaroğlu, Saymaz'a "Nereden biliyordunuz?" sorusunu yöneltti. Saymaz da buna karşılık "21 yıldır bütün seçimlere baktığımızda CHP kırda hep az oy alıyor. Bu sürpriz bir durum değil ki" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (9)
  • EKREM Korkmaz: Ben aday olsaydım chpden aynı oyu alırdım! Birşey yazmama da gerek yok Cevap Yaz 18 0 Yayından Kaldır
  • Hakan Toprak: Arkadaş şaka gibi.ordakilerde bir şey var diye dört gözle dinliyor.Adam Cumhurbaşkanı olmuş bu neyin peşinde Cevap Yaz 19 0 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Sende kırda patates dagıt sanada oy versinler Cevap Yaz 10 21 Yayından Kaldır
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