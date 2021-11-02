Üye Girişi
Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi

02.11.2021 14:18

Devlet Bahçeli'nin "CHP'nin gizli gündemini ifşa etmek amacıyla arkadaşlarımızı Anadolu'ya gönderiyorum" ifadelerine yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu, "Memnun oluruz, inşallah yaparlar. Belki oradaki insanların ne durumda olduğunu görebilirler. Bir pazara, ayakkabı tamircisine gitsinler, CHP ne yapıyor diye sorsunlar. Gerçekten CHP ile gurur duyuyorum. Demek ki Cumhur İttifakı'nın ortağına da yol gösteriyoruz." dedi.

Parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "CHP'nin gizli gündemini ifşa etmek amacıyla arkadaşlarımızı Anadolu'ya gönderiyorum" şeklindeki talimatına da yanıt verdi.

"İNSANLARIN NE DURUMDA OLDUĞUNU GÖREBİLİRLER"

Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin şunları söyledi: "Bugün sayın Bahçeli CHP ne yapıyor diye Anadolu'ya milletvekillerini göndereceğim demiş. Memnun oldum. Bir pazara, ayakkabı tamircisine gitsinler, CHP ne yapıyor diye sorsunlar. Gerçekten CHP ile gurur duyuyorum. Demek ki Cumhur İttifakı'nın ortağına da yol gösteriyoruz. Gir milletin arasına ve gerçekleri gör diyoruz. İnşallah yaparlar. Belki oradaki insanların ne durumda olduğunu görebilirler"

CHP liderinin açıklamalarından satır başları:

"Bugüne kadar Anıtkabir'de hiç rastlamadığımız bir garabet ile karşılaştık. Bazı muhabirler Anıtkabir'e alınmadı. O kararı alanlara açık ve net söylüyorum; Anıtkabir'de bu ülkenin aslanı yatıyor, aslanı. Sizin gücünüz yetmez ona. Dolayısıyla, ne yaparlarsa yapsınlar her davranışları kendi sonlarını getiriyor. Bu milletin vicdanında derin yaralar açıyor.

"BİRAZ SABRETSİNLER, GELİYOR GELMEKTE OLAN"

Ciddi sorunlarımız var ama bütün sorunların kaynağını adaletsizlik oluşturuyor. 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Hep beraber mücadele ettik ama birileri 15 Temmuz'u Allah'ın bir lütfu ilan edip, milletin boynunda boza pişirmeye başladı. 125 bin 678 kişi kararnameyle görevden alındı. Haksızlığa uğradığını iddia edenler mahkemeye başvurdu. Hakkında takipsizlik kararı verenler, AYM tarafından 'evet burada bir suç yoktur, göreve iadesi gerekir' diye karar verilenlerin tamamını göreve iade edeceğiz. Biraz sabretsinler, geliyor gelmekte olan. Mahkeme kararlarını uygulamayan bürokratlar talimatı kimden aldılarsa, aynı şeyi yapmasınlar. Yaptıkları takdirde onları devletin bürokrasisi içinde tutmayacağım.

AK Parti'nin grup başkanvekili açıklama yapıyor. Diyor ki; 128 milyar dolar 2019 yılının başından 2021 yılının yarısına kadar ülkemizde evlerine kapanan, iş yerleri kapanan, faaliyetlerine devam edemeyen, işsiz kalan işçilere destek olmak üzere bu ülkenin insanlarının menfaatine harcanmıştır. Ahlakın temel kurallarından birisi yalan söylememektir. Yalan söylüyorsanız siyasette ne işiniz var? Milletin sorunlarını çözeceğim diye geliyorsunuz, 128 milyar dolar buharlaşıyor ve siz çıkıp yalan söylüyorsunuz. Keşke mahkemeye verse de bu 128 milyar dolarlık dosyayı mahkemeye getirsek. Verir mi? Veremez. Cesaret edemez."

Kılıçdaroğlu: Memnun oluruz, inşallah yaparlar diyerek yanıt verdi

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı, Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: 'Memnun oluruz, inşallah yaparlar' diyerek yanıt verdi - Son Dakika


Son Dakika

Afganistan'da 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında evlendirildi. Eşi 55 yaşında! 14:14 Afganistan'da 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında evlendirildi. Eşi 55 yaşında! Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırı! Hastaneye düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı 14:08 Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırı! Hastaneye düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı! 13:58 Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı!
Rus medyası 13:51 Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi 2,5 yıllık aşk bitti! Hasan Can Kaya ve Sultan San ayrıldı 13:12 2,5 yıllık aşk bitti! Hasan Can Kaya ve Sultan San ayrıldı İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor 12:36 İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor
Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada 12:04 Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur 11:50 Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur

Son Dakika Haberleri
14:22 Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor
14:18 Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi
14:14 Afganistan'da 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında evlendirildi. Eşi 55 yaşında!
14:08 Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırı! Hastaneye düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
14:00 Bu akşam Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor
13:57 Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı!
13:54 Agüero artık sahalara geri dönemez!
13:51 Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi
13:47 İstanbul'dan havalanan yolcu krizi! Koltuğunda ölü bulundu
12:37 Putin, ABD tehdidine karşı S-500'leri devreye koyuyor
Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor         
14:23
Tonlarca ağırlıktaki kamyon, 7 yaşındaki Ecem Nur'un üzerinden geçti! Kahreden anlar kamerada Tonlarca ağırlıktaki kamyon, 7 yaşındaki Ecem Nur'un üzerinden geçti! Kahreden anlar kamerada         
14:14
Bu akşam Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor Bu akşam Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor         
14:01
Agüero artık sahalara geri dönemez! Agüero artık sahalara geri dönemez!         
13:55
Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş         
13:42
Adana Havalimanı'nda bir grup, piste inen uçağın önüne çıktı! Çok sayıda gözaltı var Adana Havalimanı'nda bir grup, piste inen uçağın önüne çıktı! Çok sayıda gözaltı var         
13:11
4 bin lira maaşa işçi bulunmuyor! Sanayici dertli! 4 bin lira maaşa işçi bulunmuyor! Sanayici dertli!         
12:08
Evinin balkonunda çamaşır asan kadın düşerek öldü, acı manzarayı gören çocukları hıçkırığa boğuldu Evinin balkonunda çamaşır asan kadın düşerek öldü, acı manzarayı gören çocukları hıçkırığa boğuldu         
11:55
İkametgahını ilçeye taşıyan öğrenciler, hamam ve fitness salonunu yüzde 50 indirimli kullanacak İkametgahını ilçeye taşıyan öğrenciler, hamam ve fitness salonunu yüzde 50 indirimli kullanacak         
11:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek         
11:29
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı. Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı.         
11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler         
10:31
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda         
07:11
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı         
17:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 14:31:18. #1.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement