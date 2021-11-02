Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi - Son Dakika

Parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "CHP'nin gizli gündemini ifşa etmek amacıyla arkadaşlarımızı Anadolu'ya gönderiyorum" şeklindeki talimatına da yanıt verdi.

"İNSANLARIN NE DURUMDA OLDUĞUNU GÖREBİLİRLER"

Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin şunları söyledi: "Bugün sayın Bahçeli CHP ne yapıyor diye Anadolu'ya milletvekillerini göndereceğim demiş. Memnun oldum. Bir pazara, ayakkabı tamircisine gitsinler, CHP ne yapıyor diye sorsunlar. Gerçekten CHP ile gurur duyuyorum. Demek ki Cumhur İttifakı'nın ortağına da yol gösteriyoruz. Gir milletin arasına ve gerçekleri gör diyoruz. İnşallah yaparlar. Belki oradaki insanların ne durumda olduğunu görebilirler"

CHP liderinin açıklamalarından satır başları:

"Bugüne kadar Anıtkabir'de hiç rastlamadığımız bir garabet ile karşılaştık. Bazı muhabirler Anıtkabir'e alınmadı. O kararı alanlara açık ve net söylüyorum; Anıtkabir'de bu ülkenin aslanı yatıyor, aslanı. Sizin gücünüz yetmez ona. Dolayısıyla, ne yaparlarsa yapsınlar her davranışları kendi sonlarını getiriyor. Bu milletin vicdanında derin yaralar açıyor.

"BİRAZ SABRETSİNLER, GELİYOR GELMEKTE OLAN"

Ciddi sorunlarımız var ama bütün sorunların kaynağını adaletsizlik oluşturuyor. 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Hep beraber mücadele ettik ama birileri 15 Temmuz'u Allah'ın bir lütfu ilan edip, milletin boynunda boza pişirmeye başladı. 125 bin 678 kişi kararnameyle görevden alındı. Haksızlığa uğradığını iddia edenler mahkemeye başvurdu. Hakkında takipsizlik kararı verenler, AYM tarafından 'evet burada bir suç yoktur, göreve iadesi gerekir' diye karar verilenlerin tamamını göreve iade edeceğiz. Biraz sabretsinler, geliyor gelmekte olan. Mahkeme kararlarını uygulamayan bürokratlar talimatı kimden aldılarsa, aynı şeyi yapmasınlar. Yaptıkları takdirde onları devletin bürokrasisi içinde tutmayacağım.

AK Parti'nin grup başkanvekili açıklama yapıyor. Diyor ki; 128 milyar dolar 2019 yılının başından 2021 yılının yarısına kadar ülkemizde evlerine kapanan, iş yerleri kapanan, faaliyetlerine devam edemeyen, işsiz kalan işçilere destek olmak üzere bu ülkenin insanlarının menfaatine harcanmıştır. Ahlakın temel kurallarından birisi yalan söylememektir. Yalan söylüyorsanız siyasette ne işiniz var? Milletin sorunlarını çözeceğim diye geliyorsunuz, 128 milyar dolar buharlaşıyor ve siz çıkıp yalan söylüyorsunuz. Keşke mahkemeye verse de bu 128 milyar dolarlık dosyayı mahkemeye getirsek. Verir mi? Veremez. Cesaret edemez."