Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sığınmacı tepkisi: Bu necip millet, sığınmacı oylarına güvenmenin hesabını sana kesecek! - Son Dakika

Kılıçdaroğlu ayrıca seçimden sonra yabancı sığınmacılar için iki yıllık dönüş planı başlatacaklarını ifade ederek, "Bakalım el mi yaman bey mi!" diye yazdı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, MÜSİAD'IN 32. Kuruluş YılıDönüşüm Programı kapsamında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, son zamanlarda gündemden düşmeyen sığınmacı konusuna değindi; " Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal; siz ne derseniz deyin biz oradayız. Biz bu konutları da onun için yapıyoruz kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız, kovmayacağız bunu da bilesin" ifadelerini kullandı.

CHP lideri sosyal medya hesabındanErdoğan'ın, "Ülkemize hicret eden ama Suriye ama Afganistan ama Pakistan... Fark etmiyor. Ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal" sözünü alıntılayarak şunları kaydetti:

"Kendi milletinden umudu kestin, sığınmacı oyuyla mı kalmaya çalışıyorsun Erdoğan? Er ya da geç geleceksin kaçtığın seçime ve bu necip millet sığınmacı oylarına güvenmenin hesabını sana kesecek. Seçimin ertesi günü de 2 yıllık "Dönüş Planı" başlayacak. Bakalım el mi yaman bey mi!"