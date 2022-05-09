Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sığınmacı tepkisi: Bu necip millet, sığınmacı oylarına güvenmenin hesabını sana kesecek! - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sığınmacı tepkisi: Bu necip millet, sığınmacı oylarına güvenmenin hesabını sana kesecek!

09.05.2022 16:11
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sığınmacı tepkisi: Bu necip millet, sığınmacı oylarına güvenmenin hesabını sana kesecek!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sığınmacılara ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. "Kendi milletinden umudu kestin, sığınmacı oyuyla mı kalmaya çalışıyorsun Erdoğan?" diye soran Kılıçdaroğlu, "Er ya da geç geleceksin kaçtığın seçime ve bu necip millet sığınmacı oylarına güvenmenin hesabını sana kesecek" diye yazdı.

Kılıçdaroğlu ayrıca seçimden sonra yabancı sığınmacılar için iki yıllık dönüş planı başlatacaklarını ifade ederek, "Bakalım el mi yaman bey mi!" diye yazdı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, MÜSİAD'IN 32. Kuruluş YılıDönüşüm Programı kapsamında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, son zamanlarda gündemden düşmeyen sığınmacı konusuna değindi; " Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal; siz ne derseniz deyin biz oradayız. Biz bu konutları da onun için yapıyoruz kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız, kovmayacağız bunu da bilesin" ifadelerini kullandı.

CHP lideri sosyal medya hesabındanErdoğan'ın, "Ülkemize hicret eden ama Suriye ama Afganistan ama Pakistan... Fark etmiyor. Ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal" sözünü alıntılayarak şunları kaydetti:

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sığınmacı tepkisi: Bu necip millet, sığınmacı oylarına güvenmenin hesabını sana kesecek!

"Kendi milletinden umudu kestin, sığınmacı oyuyla mı kalmaya çalışıyorsun Erdoğan? Er ya da geç geleceksin kaçtığın seçime ve bu necip millet sığınmacı oylarına güvenmenin hesabını sana kesecek. Seçimin ertesi günü de 2 yıllık "Dönüş Planı" başlayacak. Bakalım el mi yaman bey mi!"

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Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sığınmacı, Mülteci, Politika, Son Dakika

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