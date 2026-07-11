CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rahatsızlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın sağlık durumuna ilişkin KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek'ten bilgi aldı.
Partiden yapılan açıklamada, "Genel Başkan'ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın sağlık durumu hakkında KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek'i arayarak bilgi aldı." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu'ndan Erhürman'a Sağlık Ziyareti - Son Dakika
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