Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiddetle mücadele kanununu çıkarmak üzere, yüce Meclisimizi olağanüstü toplantıya davet ediyorum. 'Üzgün görünmek' yerine, eğer gerçekten üzgünseniz, gelin bu meseleyi derhal halledelim. Bakırtaş-Karakaya Şiddeti Önleme Kanunu'nu çıkartalım. Hemen." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu'ndan Meclise olağanüstü toplantı çağrısı Açıklaması - Son Dakika

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