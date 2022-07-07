CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şiddetle mücadele kanununu çıkarmak üzere, Meclisi olağanüstü toplantıya davet etti.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiddetle mücadele kanununu çıkarmak üzere, yüce Meclisimizi olağanüstü toplantıya davet ediyorum. 'Üzgün görünmek' yerine, eğer gerçekten üzgünseniz, gelin bu meseleyi derhal halledelim. Bakırtaş-Karakaya Şiddeti Önleme Kanunu'nu çıkartalım. Hemen." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu'ndan Meclise olağanüstü toplantı çağrısı Açıklaması - Son Dakika