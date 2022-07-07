Kılıçdaroğlu'ndan Meclise olağanüstü toplantı çağrısı Açıklaması - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Meclise olağanüstü toplantı çağrısı Açıklaması

07.07.2022 16:17
Kılıçdaroğlu'ndan Meclise olağanüstü toplantı çağrısı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şiddetle mücadele kanununu çıkarmak üzere, Meclisi olağanüstü toplantıya davet etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şiddetle mücadele kanununu çıkarmak üzere, Meclisi olağanüstü toplantıya davet etti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiddetle mücadele kanununu çıkarmak üzere, yüce Meclisimizi olağanüstü toplantıya davet ediyorum. 'Üzgün görünmek' yerine, eğer gerçekten üzgünseniz, gelin bu meseleyi derhal halledelim. Bakırtaş-Karakaya Şiddeti Önleme Kanunu'nu çıkartalım. Hemen." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan Meclise olağanüstü toplantı çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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