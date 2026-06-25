Kılıçdaroğlu: Muharrem ayı siyasete malzeme edilmemeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul'da katılmayı planladığı muharrem ayı programını iptaline ilişkin "İslam inancının en müstesna zamanlarından olan muharrem ayının ve aşura gününün siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara, propaganda hesaplarına ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek, en azından bu utancın ve bu vebalin bir parçası olmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hiçbir inancı, hayatının hiçbir döneminde siyasetin ve propagandanın malzemesi yapmayı doğru görmediğini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"İslam inancının en müstesna zamanlarından olan muharrem ayının ve aşura gününün siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara, propaganda hesaplarına ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek, en azından bu utancın ve bu vebalin bir parçası olmayacağız. Bizim nazarımızda toplumsal ve manevi değerler, siyasi ikbal hesaplarından ve günlük siyasi kazanımlardan çok daha kıymetlidir. Bu değerlere karşı gösterilmesi gereken özen, her türlü siyasi hesap ve beklentinin üzerindedir.

Bu anlayışla, programımızda yer almasına rağmen, içinde oluşan atmosfer nedeniyle aşura etkinliğine fiziken katılmamanın daha doğru, daha anlamlı ve daha isabetli olacağı kanaatine vardık. Çünkü bazı zamanlarda en doğru duruş, kalabalıkların içinde görünmek değil, inancın siyasete malzeme edilmesine ortak olmamaktır."

Kılıçdaroğlu, aşura etkinliğine yönelik mesajını, gönül birlikteliğinin ve muhabbetin bir nişanesi olarak paylaştığını belirterek, muharrem ayının ve aşuranın birlik, kardeşlik ve hakikat ikliminin herkese hayırlar getirmesini diledi.