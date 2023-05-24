Kılıçdaroğlu'nu kızdıran videoyla ilgili bir yorum da İbrahim Kalın'dan geldi: Montaj ama unsurlar gerçek - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nu kızdıran videoyla ilgili bir yorum da İbrahim Kalın'dan geldi: Montaj ama unsurlar gerçek

24.05.2023 13:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var, bunları yayımladılar. Ama montaj ama şu ama bu." sözleri muhalefeti ayağa kaldırdı. Kılıçdaroğlu bu duruma sert tepki gösterirken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı programda konuya ilişkin "Bir grup kıvrak zekalı gencin kurguladığı video. Videoda bir araya getirilen unsurlar gerçek. Asıl mesele bu açıklamaları PKK kadroları yaptı mı, yapmadı mı? Sorması gereken bu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kılıçdaroğlu, Kandil'dekilerle video çekimleri var, bunları yayımladılar. Ama montaj ama şu ama bu. Terör elebaşıları videolarla CHP'ye destek verdi. Şimdi bunlar çıkmışlar gençlerimizin kıvrak zeka ürünü 5 saniyelik bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar. Bu teröristler desteği açıkça ilan ettiler. Elbette bunların babalarının hayrına yapmadılar." ifadeleri siyasette yankı uyandırdı.

KILIÇDAROĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

Bu duruma tepki gösteren Kılıçdaroğlu kendisini terörle ilişkilendiren montaj video ile ilgili "Sahte video üreten kişiye ne denir? Sahtekâr denir değil mi? Devletin Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan bir kişi nasıl sahtekârlık yapabilir. Bu kadar iftira, düzeysizlik Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman olmadı. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişinin bu kadar alçalacağını hiç düşünmedik." dedi.

"BİR ARAYA GETİRİLEN UNSURLAR GERÇEK"

Gelişmeler takip edilirken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün akşam Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'a önemli açıklamalarda bulundu. Kalın söz konusu video polemiğine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bir grup kıvrak zekalı gencin kurguladığı video. Videoda bir araya getirilen unsurlar gerçek. Asıl mesele bu açıklamaları PKK kadroları yaptı mı, yapmadı mı? Sorması gereken bu. 1,5 aydır PKK kadroların ardı ardına sayın Kılıçdaroğlu'nun destek açıklamalarını biliyoruz. Bir terör örgütü sizinle ilgili lehte açıklamalar yaptı. Doğal olarak rahatsız olursunuz. Doğal olarak 'siz kimsiniz' dersiniz. 1. turda bunlarla ilgili bir şey duyduk mu biz?

"BU KONUDA SESSİZ KALINDI"

Sayın Kılıçdaroğlu'nun bundan rahatsızlık duyduğunu düşünüyorum ama bu konuda sessiz kalındı. Bunu birinci turda ifade etmesi gerekirdi ama şimdi ediyor. O zaman HDP ile konuşsun bunu. Kamuoyunda böyle bir tablo var. İnsanlar da haklı olarak 'Bunların temsilcileri nasıl oluyor da bir adayla ilgili açıklama yapıyorlar, 28 Mayıs'ta zafer halayları çekeceğiz' diyorlar."

YORUMLAR (1)
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Kılıçdaroğlu'nu küplere bindiren videoyla ilgili bir yorum da İbrahim Kalın'dan: Montaj ama unsurlar gerçek Kılıçdaroğlu'nu küplere bindiren videoyla ilgili bir yorum da İbrahim Kalın'dan: Montaj ama unsurlar gerçek

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nu kızdıran videoyla ilgili bir yorum da İbrahim Kalın'dan geldi: Montaj ama unsurlar gerçek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nu kızdıran videoyla ilgili bir yorum da İbrahim Kalın'dan geldi: Montaj ama unsurlar gerçek - Son Dakika
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