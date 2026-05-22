Kılıçdaroğlu\'ndan Özel\'e: Partiyi kurultaya götüreceğim

22.05.2026 21:47  Güncelleme: 21:51
Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in telefonda görüştüğünü belirten Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun en uygun zamanda partiyi kurultaya götürme niyetini Özel'e ilettiğini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'nın Çankaya ilçesindeki ofisinden konutuna geri geldi. Kılıçdaroğlu, herhangi bir açıklama yapmadan evine geçti. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez ise gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sönmez, Musavat Dervişoğlu ile Özgür Özel'in görüşme esnasında 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk ziyaretlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye yapacağı yönünde' yöneltilen sorunun, yaşanan iletişim kaynaklı bir yanlış anlaşılmadan doğmuş olabileceğini ifade etti.

"Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir parti lideriyle görüşme programı veya talep söz konusu değildir"

Sönmez, Genel Başkan Basın Danışmanı olduğunu vurgulayarak, "Parti sözcüsü görevim yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda herhangi bir parti lideriyle veyahut da bir siyasetçiyle görüşme programı, böyle bir takvimi, böyle bir girişimi veya karşı taraftan gelmiş böyle bir talep söz konusu değildir. Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle görüşüyor? Partinin milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla, parti meclisi üyeleriyle, il, ilçe başkanlarıyla ve partinin üyeleriyle görüşüyor. Kılıçdaroğlu'nun ne Sayın Cumhurbaşkanı'yla ne Sayın Devlet Bahçeli'yle programlanmış bir görüşmesi, görüşme trafiği, böyle bir şey söz konusu değildir. Bunu bir kez daha belirtmekte fayda var" şeklinde konuştu.

"Kılıçdaroğlu, en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Özel'e iletti"

Gün içerisinde karşılıklı aramalar olduğunu ama iki tarafın da o esnada müsait olmadığı için görüşme sağlayamadığını belirten Sönmez, "Az önce bu görüşme gerçekleşti. Kemal Kılıçdaroğlu son aradığında Özgür Özel'e ulaşamamıştı. Özgür Özel geri dönüş yaptı, Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede de Kılıçdaroğlu, en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Özel'e iletti. Özel, kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu konuyu kendi arkadaşlarıyla değerlendireceğine ve sonra Kılıçdaroğlu'na bir dönüş yapacağını ifade etti. Herhalde bu değerlendirmede çok gecikmeden, belki bir parti meclisi, bir MYK toplantısı bilmiyoruz tabii ki. Özel'in arkadaşlarıyla bunu değerlendirdikten sonra Kılıçdaroğlu'na bir dönüş yapacağını ifade etti. Görüşmenin içeriği budur" ifadelerini kullandı.

Sönmez, yüz yüze görüşülme konusunda bir konuşma geçmediğini belirtti. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun ses tellerindeki rahatsızlığa değinen Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun yarın uygun olduğu takdirde programın paylaşılacağını dile getirdi.

"Özgür Özel tabii ki kendi programını devam ettiriyordur"

Siyasi partilerle bayramlaşmaya dair bir kararın olmadığını belirten Sönmez, "Özgür Özel tabii ki kendi programını devam ettiriyordur ama Sayın Kılıçdaroğlu'yla bugünkü görüşmeden sonra yarınki görüşme tekrar değerlendirme ve istişare yapılıp dönüldükten sonra bunları konuşmak daha doğru olur" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Ankara, Son Dakika

21:55
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
21:40
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
21:30
Gazeteci Sinan Burhan’dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek
21:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’nu görevden aldı
20:43
Canlı anlatım: Finalde goller üst üste, penaltı kaçtı
20:08
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
19:36
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti
